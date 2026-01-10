https://sputnik-georgia.ru/20260110/srok-zaversheniya-remonta-stantsii-metro-v-tbilisi-prodlen-do-marta-296581787.html

Срок завершения ремонта станции метро в Тбилиси продлен до марта

Срок завершения ремонта станции метро в Тбилиси продлен до марта

Sputnik Грузия

Компания "Бада Констракшн" (Bada Construction LLC) начала ремонт в 2025 году 10.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-10T16:00+0400

2026-01-10T16:00+0400

2026-01-10T16:00+0400

метро

новости

грузия

тбилиси

тбилисский метрополитен

метрополитен

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/13/282417575_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_4e90b3e596f4a29e2f6feab1267b893d.jpg

ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Капитальный ремонт станции метро "Варкетили" в Тбилиси продлится до конца марта 2026 года, соответствующее соглашение подписали мэрия Тбилиси и компания "Бада Констракшн" (Bada Construction LLC), осуществляющая ремонтные работы. Основная часть работ направлена на укрепление арочного потолка в зале ожидания соответствующими растворами и бетоном, кроме того, планируется обновление самой станции. Изначально компания "Бада Констракшн" (Bada Construction LLC) просила продлить срок работ до июня 2026 года, так как станция метрополитена продолжает свою работу в обычном режиме и ремонтные работы осуществляются лишь в ночное время. Однако в результате переговоров с мэрией было принято решение о продлении работ до 31 марта. Проблемы на станции В январе 2018 года на станции "Варкетили" после ремонта обрушилась часть потолка, в результате чего пострадали 11 человек. Предыдущий ремонт на станции завершился в августе 2017 года. Он обошелся примерно в 348 тысяч лари (около 145 тысяч долларов). После этого мэрия несколько раз объявляла тендер на проведение восстановительных работ. В одном случае желающих сделать ремонт просто не нашлось, в другом – договор с компанией-подрядчиком "Мамисони" пришлось расторгнуть. Компания "Бада Констракшн" (Bada Construction LLC) начала ремонт в 2025 году. Станция "Варкетили" является конечной на линии Ахметели-Варкетили. Она была открыта в 1985 году. Тбилисский метрополитен состоит из двух линий, включающих 23 станции с одним пересадочным узлом. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

метро, новости, грузия, тбилиси, тбилисский метрополитен, метрополитен