У оппозиции Грузии нет другого плана, кроме дестабилизации – депутат партии власти
18:09 10.01.2026 (обновлено: 18:18 10.01.2026)
Гия Вольский. Съезд правящей партии "Грузинская мечта" 16 января 2021 года
© photo: Sputnik / Stringer
Общество Грузии сейчас нуждается в стабильности, заявил Вольский
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Оппозиция в Грузии действует по плану, который устраивает определенные страны Европы и предусматривает дестабилизацию и смену власти в Грузии, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Гия Вольский.
Политическое движение "Площадь Свободы" представило "План переходного этапа", описывающее пути продолжения "борьбы против авторитарного режима" и механизмы мирной смены власти. План, в том числе, включает в себя руководство о том, какие шаги необходимо предпринять в первые 100 дней после смены власти, и описывает, как будет "восстановлен конституционный порядок, справедливость и сильные институты".
"Существует главный продиктованный план в отношении т. н. оппозиции, чтобы в Грузии сменилась власть, чтобы за этим последовали определенные шаги, которые устраивают определенные страны Европы", – отметил Вольский.
Первая задача сегодняшней оппозиции, говорит депутат, это дестабилизация, а после – назначение марионеточной власти. Между тем, по словам политика, он был бы рад обсуждению важных и насущных проблем.
"Я был бы рад, если бы кто-нибудь высказал мнение о том, что нам следует, наконец, перейти к обсуждению того, как лучше развивать сельское хозяйство, образование и готовиться к выборам, кто победит на выборах 2028 года, победит благодаря предвыборной программе, а не бросая факелы и "коктейли Молотова" на улицах. Нашему обществу нужна стабильность", – резюмировал депутат.
Оппозиция в Грузии на данный момент потеряла почти всех своих сторонников. Большинство же лидеров оказались за решеткой по различным обвинениям. В этом году Конституционный суд Грузии рассмотрит вопрос упразднения четырех крупнейших оппозиционных партий страны.
Однако при этом в Тбилиси продолжаются акции протеста, которые начались 28 ноября 2024 года в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.
Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения, позже к этому требованию добавились еще два – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов.
Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и тротуаров, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил.