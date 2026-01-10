https://sputnik-georgia.ru/20260110/u-oppozitsii-gruzii-net-drugogo-plana-krome-destabilizatsii--deputat-partii-vlasti-296585579.html

У оппозиции Грузии нет другого плана, кроме дестабилизации – депутат партии власти

У оппозиции Грузии нет другого плана, кроме дестабилизации – депутат партии власти

Sputnik Грузия

Общество Грузии сейчас нуждается в стабильности, заявил Вольский 10.01.2026

ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Оппозиция в Грузии действует по плану, который устраивает определенные страны Европы и предусматривает дестабилизацию и смену власти в Грузии, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Гия Вольский. Политическое движение "Площадь Свободы" представило "План переходного этапа", описывающее пути продолжения "борьбы против авторитарного режима" и механизмы мирной смены власти. План, в том числе, включает в себя руководство о том, какие шаги необходимо предпринять в первые 100 дней после смены власти, и описывает, как будет "восстановлен конституционный порядок, справедливость и сильные институты". Первая задача сегодняшней оппозиции, говорит депутат, это дестабилизация, а после – назначение марионеточной власти. Между тем, по словам политика, он был бы рад обсуждению важных и насущных проблем. Оппозиция в Грузии на данный момент потеряла почти всех своих сторонников. Большинство же лидеров оказались за решеткой по различным обвинениям. В этом году Конституционный суд Грузии рассмотрит вопрос упразднения четырех крупнейших оппозиционных партий страны. Однако при этом в Тбилиси продолжаются акции протеста, которые начались 28 ноября 2024 года в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и тротуаров, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

