Верхний Ларс сегодня – последние новости
10.01.2026, Sputnik Грузия
Угроза сохраняется, и техника не может приступить к расчистке закрытого участка дороги, отмечают в департаменте автодорог
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Движение в направлении грузино-российской границы остается закрытым для всех видов транспорта уже второй день, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии. Участок Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс закрылся в ночь на пятницу 9 января из-за угрозы схода лавин. По данным департамента, угроза сохраняется, и техника не может приступить к расчистке закрытого участка дороги. Дорога откроется лишь после благоприятного прогноза синоптиков и завершения расчистки дороги. Что касается остальных дорог, ограничения сохраняются лишь в высокогорных регионах, по остальным направлениям движение свободно. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
12:35 10.01.2026 (обновлено: 12:53 10.01.2026)
