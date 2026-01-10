https://sputnik-georgia.ru/20260110/verkhniy-lars-segodnya--doroga-v-napravlenii-rossii-otkryta-296587892.html

Верхний Ларс сегодня – дорога в направлении России открыта

При этом участок Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс остается закрытым для транспорта с прицепом или полуприцепом 10.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Движение в направлении грузино-российской границы открылось для легкового транспорта, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии. При этом участок Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс остается закрытым для транспорта с прицепом или полуприцепом. Что касается остальных дорог, ограничения сохраняются лишь в высокогорных регионах, по остальным направлениям движение свободно. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

