Запретили ли в Тбилиси акции? Последние новости

Запретили ли в Тбилиси акции? Последние новости

Участники акции имеют право протестовать на ступеньках перед фасадом парламента и не должны мешать движению пешеходов и машин 10.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии разрешило ежедневные протесты в период до 29 января 2026 года – допущено проведение двух шествий. Согласно документу, обнародованному на сайте МВД, участники акции имеют право протестовать на ступеньках перед фасадом парламента и рядом, но не должны мешать движению пешеходов и машин. Кроме того, они должны обеспечить соблюдение правил общественной безопасности и не мешать нормальному функционированию государственных органов, предприятий, учреждений и организаций. Акции будут проходить ежедневно, с 19:00 до 24:00. В частности, МВД Грузии разрешило провести шествия 10 и 12 января. Одно из шествий пройдет от здания Филармонии до здания парламента, а второе – от метро Марджанишвили до здания парламента. МВД Грузии разрешило шествие только по тротуарам, при этом при переходе на другую сторону протестующим предписано использовать подземные и пешеходные переходы. Протесты в Тбилиси В Грузии с 28 ноября 2024 года в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения, позже к этому требованию добавились еще два – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и тротуаров, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Новости

