"Гандбол 2026" – Нацбанк Грузии выпустил новую коллекционную монету

11.01.2026

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии выпустил коллекционную серебряную монету номиналом в один лари, посвященную участию сборной Грузии по гандболу на чемпионате Европы 2026 года и 70-летию со дня основания Национальной федерации гандбола, сообщили в пресс-службе регулятора. Мужская сборная Грузии по гандболу примет участие в чемпионате Европы 2026 года во второй раз подряд. Впервые грузинские гандболисты прошли квалификацию на чемпионат Европы в 2024 году. Эскиз дизайна монеты "Гандбол 2026" подготовила Федерация гандбола Грузии в сотрудничестве с Национальным банком. Позже дизайн был доработан, а изготовили монеты в Казахстане с использованием эксклюзивных технологий. Тираж монет составляет 3 тысячи экземпляров, розничная цена – 200 лари. Приобрести монеты можно будет с 12 января в интернет-магазине музея денег, в кассовом центре Нацбанка (Тбилиси, ул. Ясона Лорткипанидзе, 2 или Кахетинское шоссе, 72), а также в музее денег в г. Кварели (ул. Шота Руставели, 10). Чемпионат Европы по гандболу среди мужских сборных возьмет старт 15 января и пройдет сразу в трех странах – Норвегии, Швеции и Дании. В турнире принимают участие 24 команды. Титул чемпиона на прошлом континентальном первенстве завоевала сборная Франции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

