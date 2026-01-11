https://sputnik-georgia.ru/20260111/gandbol-2026---natsbank-gruzii-vypustil-novuyu-kollektsionnuyu-monetu-296597788.html
"Гандбол 2026" – Нацбанк Грузии выпустил новую коллекционную монету
"Гандбол 2026" – Нацбанк Грузии выпустил новую коллекционную монету
Sputnik Грузия
Эскиз дизайна монеты "Гандбол 2026" подготовила Федерация гандбола Грузии в сотрудничестве с Национальным банком 11.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-11T21:32+0400
2026-01-11T21:32+0400
2026-01-11T23:42+0400
спорт
грузия
новости
международная федерация гандбола
национальный банк грузии
коллекционная монета
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/0b/296597437_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_fbafae04164221f0b13a06cb360a6680.jpg
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии выпустил коллекционную серебряную монету номиналом в один лари, посвященную участию сборной Грузии по гандболу на чемпионате Европы 2026 года и 70-летию со дня основания Национальной федерации гандбола, сообщили в пресс-службе регулятора. Мужская сборная Грузии по гандболу примет участие в чемпионате Европы 2026 года во второй раз подряд. Впервые грузинские гандболисты прошли квалификацию на чемпионат Европы в 2024 году. Эскиз дизайна монеты "Гандбол 2026" подготовила Федерация гандбола Грузии в сотрудничестве с Национальным банком. Позже дизайн был доработан, а изготовили монеты в Казахстане с использованием эксклюзивных технологий. Тираж монет составляет 3 тысячи экземпляров, розничная цена – 200 лари. Приобрести монеты можно будет с 12 января в интернет-магазине музея денег, в кассовом центре Нацбанка (Тбилиси, ул. Ясона Лорткипанидзе, 2 или Кахетинское шоссе, 72), а также в музее денег в г. Кварели (ул. Шота Руставели, 10). Чемпионат Европы по гандболу среди мужских сборных возьмет старт 15 января и пройдет сразу в трех странах – Норвегии, Швеции и Дании. В турнире принимают участие 24 команды. Титул чемпиона на прошлом континентальном первенстве завоевала сборная Франции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/0b/296597437_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_95d92d2cbc83eb0004a96799674182c6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, международная федерация гандбола, национальный банк грузии, коллекционная монета
спорт, грузия, новости, международная федерация гандбола, национальный банк грузии, коллекционная монета
"Гандбол 2026" – Нацбанк Грузии выпустил новую коллекционную монету
21:32 11.01.2026 (обновлено: 23:42 11.01.2026)
Эскиз дизайна монеты "Гандбол 2026" подготовила Федерация гандбола Грузии в сотрудничестве с Национальным банком
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии выпустил коллекционную серебряную монету номиналом в один лари, посвященную участию сборной Грузии по гандболу на чемпионате Европы 2026 года и 70-летию со дня основания Национальной федерации гандбола, сообщили в пресс-службе регулятора.
Мужская сборная Грузии по гандболу примет участие в чемпионате Европы 2026 года во второй раз подряд. Впервые грузинские гандболисты прошли квалификацию на чемпионат Европы в 2024 году.
Эскиз дизайна монеты "Гандбол 2026" подготовила Федерация гандбола Грузии в сотрудничестве с Национальным банком. Позже дизайн был доработан, а изготовили монеты в Казахстане с использованием эксклюзивных технологий.
Тираж монет составляет 3 тысячи экземпляров, розничная цена – 200 лари.
Приобрести монеты можно будет с 12 января в интернет-магазине музея денег, в кассовом центре Нацбанка (Тбилиси, ул. Ясона Лорткипанидзе, 2 или Кахетинское шоссе, 72), а также в музее денег в г. Кварели (ул. Шота Руставели, 10).
Чемпионат Европы по гандболу среди мужских сборных возьмет старт 15 января и пройдет сразу в трех странах – Норвегии, Швеции и Дании. В турнире принимают участие 24 команды. Титул чемпиона на прошлом континентальном первенстве завоевала сборная Франции.