https://sputnik-georgia.ru/20260111/grazhdanin-turtsii-razyskivaemyy-interpolom-zaderzhan-v-batumi-296594935.html

Гражданин Турции, разыскиваемый Интерполом, задержан в Батуми

Гражданин Турции, разыскиваемый Интерполом, задержан в Батуми

Sputnik Грузия

Гражданин Турции находился в международном розыске по обвинению в угрозах и лишении свободы с ноября 2025 года 11.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-11T14:21+0400

2026-01-11T14:21+0400

2026-01-11T14:21+0400

происшествия

грузия

новости

батуми

турция

интерпол

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/06/280970603_350:425:1280:948_1920x0_80_0_0_713599d6d0e29d304502a96b8fd0732e.jpg

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Сотрудники полиции Батуми задержали 53-летнего гражданина Турции, разыскиваемого по "красному циркуляру" Интерпола, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел Грузии. По данным ведомства, гражданин Турции находился в международном розыске по обвинению в угрозах и лишении свободы с ноября 2025 года. В настоящее время в отношении задержанного ведутся предусмотренные законом процедуры для его экстрадиции на родину.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

батуми

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, батуми, турция, интерпол