Гражданин Турции, разыскиваемый Интерполом, задержан в Батуми
Гражданин Турции находился в международном розыске по обвинению в угрозах и лишении свободы с ноября 2025 года 11.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Сотрудники полиции Батуми задержали 53-летнего гражданина Турции, разыскиваемого по "красному циркуляру" Интерпола, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел Грузии. По данным ведомства, гражданин Турции находился в международном розыске по обвинению в угрозах и лишении свободы с ноября 2025 года. В настоящее время в отношении задержанного ведутся предусмотренные законом процедуры для его экстрадиции на родину.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
