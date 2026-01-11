Грузинские тюрьмы побили новый рекорд по числу заключенных

https://sputnik-georgia.ru/20260111/gruzinskie-tyurmy-pobili-novyy-rekord-po-chislu-zaklyuchennykh-296584869.html
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. В Грузии по данным на ноябрь 2025 года насчитывалось около 11,1 тысячи заключенных, что является рекордом для грузинских тюрем, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".
В 2011 году в местах заключения находились 24 114 человек, но после смены власти в Грузии и амнистии в 2012 году число заключенных сократилось до 9 093, и после пика в 10 372 человека в 2014-м не превышало отметки в 9,8 тысячи до середины 2024 года.
К началу 2025 года число заключенных опустилось до средней отметки в 9,5 тысячи человек. На ноябрь 2025 года число заключенных в тюрьмах составило 0,3% от общего числа населения.
Из 11,1 тысячи заключенных 1,5 тысячи – иностранцы. При этом число иностранных граждан в грузинских тюрьмах за год выросло на 45%. Основную часть заключенных составляют мужчины, также в грузинских тюрьмах в сентябре находилось 533 женщины, из них 165 – иностранок.
Средний возраст заключенных – 30-50 лет. Кроме того, в тюрьмах страны содержится 106 несовершеннолетних и 80 лиц старше 70 лет. Из общего числа заключенных только около 2,6 тысячи ждут приговора, а остальные уже отбывают свои сроки.
Заполненность тюрем

В целом на ноябрь 2025 года тюрьмы Грузии были заполнены на 89,6%. Обвиняемые размещены в восьми из 14 тюрем страны. Более половины из них ждали своего приговора в учреждении по исполнению наказаний №8 в Тбилиси.
Что касается уже приговоренных, то более 40% осужденных отбывают свое наказание в двух тюрьмах в Рустави, еще 14,9% – в Тбилиси. Остальные заключенные размещены в других 11 тюрьмах.