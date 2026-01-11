https://sputnik-georgia.ru/20260111/gruzinskiy-regbiynyy-klub-pobedil-frantsuzskiy-na-kubke-vyzova-296595739.html

Грузинский регбийный клуб победил французский на Кубке вызова

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Грузинская франшиза "Черный лев" возобновила участие в Кубке вызова матчем против представителя ТОП-14, французского "Монтобана", одержав свою первую победу в турнире в этом сезоне с бонусным очком – 31:28. Кубок вызова – это закрытый турнир. В групповой этап автоматически попадают 18 клубов, занявших места в нижней части турнирных таблиц чемпионатов Англии, Франции и ПРО-14. Две оставшиеся позиции занимают команды из других стран, которые получат приглашения от организаторов. Среди них и "Черный лев". В прошлом сезоне грузинской франшизе не удалось выйти в плей-офф турнира. Игра против "Монтобана" началась с лидерства "Черного льва". Счет открыл Лука Цирекидзе – он занес попытку. Несколько минут спустя французы также сумели занести попытку, которую точно реализовали и вышли вперед, но до конца первого тайма Акаки Табуцадзе сначала вывел "Черных львов" вперед, а затем судья наказал хозяев за нарушение правил, и грузины выиграли первый тайм со счетом 17:7. Как только начался второй тайм, Лука Цирекидзе оформил дубль и принес "Черному льву" бонусное очко. Французские регбисты сумели занести еще три попытки в оставшееся время, но спасти матч им не удалось. В итоге грузинская команда одержала свою первую победу в текущем Кубке вызова – 31:28. После матча с "Монтобаном" грузинские регбисты вернутся в Тбилиси и будут готовиться к матчу с итальянским "Зебре", который пройдет в столице, на стадионе имени Михаила Месхи 17 января. Начало в 17:00. В первых двух турах "Черный лев" в декабре проиграл обе встречи: "Монпелье" – со счетом 13:24, а ирландскому "Коннахту" – всухую (0:52).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

