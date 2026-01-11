https://sputnik-georgia.ru/20260111/kakie-podarki-daryat-v-gruzii-v-novogodnie-dni---video-296593851.html

Какие подарки дарят в Грузии в новогодние дни? – видео

Традиционные новогодние подарки в Грузии связаны с изобилием стола и народными ремеслами. Это грузинские вина, чача, сыры, гозинаки, чурчхелы, сладости из... 11.01.2026, Sputnik Грузия

Дарят на Новый год красивую посуду из керамики в национальном стиле, украшения из эмали – минанкари, изделия из овечьей шерсти. Важен первый гость в новом году – “меквле”, который приносит счастье. Переступая порог дома, он должен принести с собой подарки, символизирующие благополучие и достаток.Дарят в новогодние дни и традиционное украшение для дома “чичилаки” – это деревянная палка со стружкой, напоминающая елочку и увешанная сладостями и фруктами. До 19 января “чичилаки” сжигают, чтобы она унесла с собой всю отрицательную энергию прошлого года.

