Какие подарки дарят в Грузии в новогодние дни? – видео
Какие подарки дарят в Грузии в новогодние дни? – видео
Традиционные новогодние подарки в Грузии связаны с изобилием стола и народными ремеслами. Это грузинские вина, чача, сыры, гозинаки, чурчхелы, сладости из...
Дарят на Новый год красивую посуду из керамики в национальном стиле, украшения из эмали – минанкари, изделия из овечьей шерсти. Важен первый гость в новом году – "меквле", который приносит счастье. Переступая порог дома, он должен принести с собой подарки, символизирующие благополучие и достаток.Дарят в новогодние дни и традиционное украшение для дома "чичилаки" – это деревянная палка со стружкой, напоминающая елочку и увешанная сладостями и фруктами. До 19 января "чичилаки" сжигают, чтобы она унесла с собой всю отрицательную энергию прошлого года.
11:01 11.01.2026 (обновлено: 12:52 11.01.2026)
Традиционные новогодние подарки в Грузии связаны с изобилием стола и народными ремеслами. Это грузинские вина, чача, сыры, гозинаки, чурчхелы, сладости из орехов
Дарят на Новый год красивую посуду из керамики в национальном стиле, украшения из эмали – минанкари, изделия из овечьей шерсти. Важен первый гость в новом году – “меквле”, который приносит счастье. Переступая порог дома, он должен принести с собой подарки, символизирующие благополучие и достаток.
Дарят в новогодние дни и традиционное украшение для дома “чичилаки” – это деревянная палка со стружкой, напоминающая елочку и увешанная сладостями и фруктами. До 19 января “чичилаки” сжигают, чтобы она унесла с собой всю отрицательную энергию прошлого года.