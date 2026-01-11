https://sputnik-georgia.ru/20260111/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-11-yanvarya-2026-296579675.html

Какой сегодня церковный праздник: 11 января 2026

По православному церковному календарю 11 января отмечают день памяти святых Маркелла, Фаддея и других 11.01.2026, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 11 января поминают 14 тысяч младенцев, убитых царем Иродом в Вифлееме.Когда пришло время свершиться величайшему событию – рождению Сына Божьего от Пресвятой Девы Марии, волхвы с Востока, которым путь указывала звезда, направились в Иерусалим, чтобы поклониться родившемуся царю Иудейскому. Поклонившись Богомладенцу, они, получив откровение свыше, отправились домой другим путем.Ирод, поняв, что коварный замысел найти младенца посредством волхвов не осуществился, приказал в Вифлееме и его окрестностях убить всех детей мужского пола до двух лет. Так царь рассчитывал убить Богомладенца, который, согласно пророчеству, должен был стать царем Иудейским. Убитые младенцы стали первыми мучениками за Христа.Ирод обрушил свой гнев и на Симеона Богоприимца, всенародно свидетельствовавшего о родившемся Мессии в храме. Царь Иудейский не допустил достойно похоронить скончавшегося старца.По приказу Ирода в Иерусалимском храме убили святого Захарию за то, что он скрыл, где находится его сын Иоанн – будущий Креститель Господа.Гнев Божий настиг Ирода. Он вскоре умер, заживо съеденный червями, но перед смертью успел довершить меру своих злодеяний – убил первосвященников и книжников, свою жену Мариамну и трех сыновей, родного брата, сестру и ее мужа, а также 70 мудрецов – членов Синедриона.Маркелл АпамейскийПо церковному календарю 11 января поминают преподобного Маркелла, игумена обители "Неусыпающих".Родился будущий святой в христианской семье в городе Апамеи в Сирии. Рано осиротев, он получил образование в Антиохии и Ефесе и, раздав нищим имущество, порвал связь с миром.Приняв постриг в монастыре "Неусыпающих" в Византии, где псалмопение совершалось беспрерывно, он ревностно постился и молился, а вскоре удостоился великих духовных дарований и дара предвидения.После смерти игумена обители, преподобного Маркелла избрали настоятелем монастыря. Святой руководил обителью более 60 лет. Слава о его благочестивой жизни распространилась далеко за пределы монастыря. Многие приходили к нему за советом и помощью. Окружавшие преподобного часто видели ангелов, сопровождавших и охранявших святого.На средства, полученные от верующих, он благоустроил обитель – построил большую церковь, больницу и странноприимный дом. Молитвой преподобный лечил болезни, изгонял бесов и творил чудеса. Святой мирно скончался в 485 году.Фаддей ИсповедникПо церковному календарю 11 января поминают преподобного Фаддея Исповедника, ученика Феодора Студита, пострадавшего во время царствования Льва V (813-820).Преподобного во времена господства иконоборцев привели на суд и, положив на землю икону Спасителя, силой заставили святого наступить на нее. После этого судья призвал его, как поправшего икону Спасителя, присоединиться к иконоборцам.Преподобный заявил, что попрание, совершенное против его воли, недействительно, и проклял иконоборцев. За это мученика избили палками, а его бездыханное тело бросили за городской стеной. Святой Фаддей прожил еще три дня и скончался. Это произошло в 818 году.ИмениныПо церковному календарю 11 января именины отмечают Агриппина, Анна, Евфросиния, Евдокия, Варвара, Матрона, Наталия, Вениамин, Георгий, Иван, Лаврентий, Маркел, Марк и Феодосий.Материал подготовлен на основе открытых источников.

