Пипия: Грузии важно не растерять потепление отношений с Россией из-за резких шагов
Представители МИД России посоветовали гражданам РФ, планирующим поездку в Грузию, заранее тщательно взвесить все обстоятельства и возможные риски 11.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Грузия должна поступать мудро и не сводить на нет необдуманными шагами потепление в двусторонних отношениях с Россией, которое было достигнуто за последние два года, заявил лидер партии "Солидарность во имя мира, член президиума Международного "Клуба Народного Единства" Мамука Пипия в новом выпуске программы "Лабиринт Карнаухова" на канале "Соловьев Live". Как сообщили в Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии, с декабря 2025 года участились случаи отказа во въезде в Грузию гражданам России, в паспортах которых местом рождения указаны, в частности, Украинская ССР, Абхазская АССР, Южная Осетия, Крым, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области. Гражданам РФ, планирующим поездку в Грузию, посоветовали заранее тщательно взвесить все обстоятельства и возможные риски. По его словам, в любой момент такие шаги могут перерасти в негативные последствия и как снежный ком накрыть потепление в двусторонних отношениях. "Что тогда мы будем делать? Что тогда мы скажем нашим гражданам, гражданам Грузии? Что мы скажем людям, которые работают на земле, у которых заложены и дома, и земля? Ведь они надеются только на российский рынок", – заявил Пипия. Политик опасается, что все те блага, которые получила Грузия благодаря президенту Путину за последние два года, могут отменить или ввести в отношении страны санкции. "Я сейчас не сгущаю тучи, тучи сгущаются сами из-за необдуманных решений с грузинской стороны", – добавил Пипия. По словам Пипия, его партия планирует обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой, чтобы российское гражданство могли получить те граждане Грузии, которые родились до 1991 года в СССР и служили в советской армии. Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году и отменила в середине мая 2023 года. Гражданам Грузии разрешили пребывать в России до 90 дней из каждых 180 дней с дипломатическими, служебными, частными, деловыми, туристическими, гуманитарными целями, а также для краткосрочного обучения без оформления виз. Позже, 10 октября 2024 года, согласно новому указу президента РФ, безвизовый режим для граждан Грузии расширили, и исключений, для которых виза прежде была нужна, больше нет. Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года. Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после конфликта августа 2008 года и признания Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), над которыми грузинские власти потеряли контроль еще в начале 1990-х годов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Пипия: Грузии важно не растерять потепление отношений с Россией из-за резких шагов
20:20 11.01.2026 (обновлено: 20:41 11.01.2026)
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Грузия должна поступать мудро и не сводить на нет необдуманными шагами потепление в двусторонних отношениях с Россией, которое было достигнуто за последние два года, заявил лидер партии "Солидарность во имя мира, член президиума Международного "Клуба Народного Единства" Мамука Пипия в новом выпуске программы "Лабиринт Карнаухова" на канале "Соловьев Live".
Как сообщили в Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии, с декабря 2025 года участились случаи отказа во въезде в Грузию гражданам России, в паспортах которых местом рождения указаны, в частности, Украинская ССР, Абхазская АССР, Южная Осетия, Крым, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области. Гражданам РФ, планирующим поездку в Грузию, посоветовали заранее тщательно взвесить все обстоятельства и возможные риски.
"Когда с российской стороны идут такие позитивные шаги, нам идти с какой-то вот такой вот, знаете, создавать такие проблемы для граждан России, это не мудро, не правильно, скажу вам сразу и прямо. Это катастрофа, я считаю, в наших отношениях. Все может испортиться в любой момент", – заявил Пипия.
По его словам, в любой момент такие шаги могут перерасти в негативные последствия и как снежный ком накрыть потепление в двусторонних отношениях.
"Что тогда мы будем делать? Что тогда мы скажем нашим гражданам, гражданам Грузии? Что мы скажем людям, которые работают на земле, у которых заложены и дома, и земля? Ведь они надеются только на российский рынок", – заявил Пипия.
Политик опасается, что все те блага, которые получила Грузия благодаря президенту Путину за последние два года, могут отменить или ввести в отношении страны санкции.
"Я сейчас не сгущаю тучи, тучи сгущаются сами из-за необдуманных решений с грузинской стороны", – добавил Пипия.
По словам Пипия, его партия планирует обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой, чтобы российское гражданство могли получить те граждане Грузии, которые родились до 1991 года в СССР и служили в советской армии.
Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году и отменила в середине мая 2023 года. Гражданам Грузии разрешили пребывать в России до 90 дней из каждых 180 дней с дипломатическими, служебными, частными, деловыми, туристическими, гуманитарными целями, а также для краткосрочного обучения без оформления виз.
Позже, 10 октября 2024 года, согласно новому указу президента РФ, безвизовый режим для граждан Грузии расширили, и исключений, для которых виза прежде была нужна, больше нет.
В частности, без визы в РФ граждане Грузии теперь смогут въезжать и "в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в Российской Федерации, в том числе в целях получения образования".
Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года.
Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после конфликта августа 2008 года и признания Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), над которыми грузинские власти потеряли контроль еще в начале 1990-х годов.