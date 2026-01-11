https://sputnik-georgia.ru/20260111/pipiya-gruzii-vazhno-ne-rasteryat-poteplenie-otnosheniy-s-rossiey-iz-za-rezkikh-shagov-296596944.html

Пипия: Грузии важно не растерять потепление отношений с Россией из-за резких шагов

Пипия: Грузии важно не растерять потепление отношений с Россией из-за резких шагов

Sputnik Грузия

Представители МИД России посоветовали гражданам РФ, планирующим поездку в Грузию, заранее тщательно взвесить все обстоятельства и возможные риски 11.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-11T20:20+0400

2026-01-11T20:20+0400

2026-01-11T20:41+0400

россия

новости

грузия

швейцария

крым

москва

владимир путин

мид россии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1a/290591776_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_58c517f1fbce78e90b670ecf1a552244.jpg

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Грузия должна поступать мудро и не сводить на нет необдуманными шагами потепление в двусторонних отношениях с Россией, которое было достигнуто за последние два года, заявил лидер партии "Солидарность во имя мира, член президиума Международного "Клуба Народного Единства" Мамука Пипия в новом выпуске программы "Лабиринт Карнаухова" на канале "Соловьев Live". Как сообщили в Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии, с декабря 2025 года участились случаи отказа во въезде в Грузию гражданам России, в паспортах которых местом рождения указаны, в частности, Украинская ССР, Абхазская АССР, Южная Осетия, Крым, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области. Гражданам РФ, планирующим поездку в Грузию, посоветовали заранее тщательно взвесить все обстоятельства и возможные риски. По его словам, в любой момент такие шаги могут перерасти в негативные последствия и как снежный ком накрыть потепление в двусторонних отношениях. "Что тогда мы будем делать? Что тогда мы скажем нашим гражданам, гражданам Грузии? Что мы скажем людям, которые работают на земле, у которых заложены и дома, и земля? Ведь они надеются только на российский рынок", – заявил Пипия. Политик опасается, что все те блага, которые получила Грузия благодаря президенту Путину за последние два года, могут отменить или ввести в отношении страны санкции. "Я сейчас не сгущаю тучи, тучи сгущаются сами из-за необдуманных решений с грузинской стороны", – добавил Пипия. По словам Пипия, его партия планирует обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой, чтобы российское гражданство могли получить те граждане Грузии, которые родились до 1991 года в СССР и служили в советской армии. Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году и отменила в середине мая 2023 года. Гражданам Грузии разрешили пребывать в России до 90 дней из каждых 180 дней с дипломатическими, служебными, частными, деловыми, туристическими, гуманитарными целями, а также для краткосрочного обучения без оформления виз. Позже, 10 октября 2024 года, согласно новому указу президента РФ, безвизовый режим для граждан Грузии расширили, и исключений, для которых виза прежде была нужна, больше нет. Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года. Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после конфликта августа 2008 года и признания Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), над которыми грузинские власти потеряли контроль еще в начале 1990-х годов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

швейцария

крым

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, новости, грузия, швейцария, крым, москва, владимир путин, мид россии