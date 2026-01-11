https://sputnik-georgia.ru/20260111/pravitelstvennyy-gorodok-v-tbilisi--poslednie-novshestva-296585861.html

Правительственный городок в Тбилиси – последние новшества

Sputnik Грузия

11.01.2026

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Фонд муниципального развития Мининфраструктуры Грузии объявил конкурс на подготовку генерального плана и эскизных проектов правительственного городка на горе Арсенал в Тбилиси и рассказал о подробностях проекта. О планах властей перенести правительственные здания – парламент, администрацию правительства, мэрию Тбилиси и ряд министерств – на территорию недалеко от Тбилисского водохранилища стало известно в декабре. Генеральный план должен включать функциональное перераспределение территории, безопасное и рациональное развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, полноценную интеграцию с существующей городской сетью, а также вопросы ландшафтного планирования и благоустройства. В рамках проекта должны быть определены зоны размещения высших представительных и исполнительных органов, офисные, открытые и закрытые пространства для мероприятий центральных и отраслевых ведомств госуправления. Также должны быть предусмотрены подземные и надземные транспортные, парковочные, рекреационные и зоны озеленения, вспомогательная инфраструктура техоборудования и инженерных коммуникаций. Предпроектные исследования включают полноценное изучение территории, оценку технического состояния существующих зданий и сооружений, топогеодезические и геологические исследования, а также анализ инженерных коммуникаций. Первоначально правительство планировало строительство правительственного города в столичном районе Ортачала, однако, как выясняется, адрес проекта переместился на гору Арсенал, где правительству принадлежит земельный участок площадью 77 гектаров. Эта территория является одной из крупнейших зон в пределах Тбилиси, находящихся в государственной собственности. Что будет в правительственном городке Согласно исследованию рынка, объявленному Фондом муниципального развития, в рамках проекта всего должно быть построено 282 750 квадратных метров новых офисных и административных зданий. В том числе должно быть обустроено приемное пространство для проведения мероприятий площадью не менее 10 тысяч квадратных метров. Таким образом, на вышеуказанной территории планируется разместить следующие здания: После получения соответствующего ответа на исследование рынка от архитектурных компаний правительство согласует с муниципалитетом план регулирования застройки для начала проекта, а после получения соответствующего разрешения начнет его реализацию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

