Правительственный городок в Тбилиси – последние новшества
Правительственный городок в Тбилиси – последние новшества
О планах властей перенести правительственные здания на территорию близ Тбилисского водохранилища стало известно в декабре
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Фонд муниципального развития Мининфраструктуры Грузии объявил конкурс на подготовку генерального плана и эскизных проектов правительственного городка на горе Арсенал в Тбилиси и рассказал о подробностях проекта. О планах властей перенести правительственные здания – парламент, администрацию правительства, мэрию Тбилиси и ряд министерств – на территорию недалеко от Тбилисского водохранилища стало известно в декабре. Генеральный план должен включать функциональное перераспределение территории, безопасное и рациональное развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, полноценную интеграцию с существующей городской сетью, а также вопросы ландшафтного планирования и благоустройства. В рамках проекта должны быть определены зоны размещения высших представительных и исполнительных органов, офисные, открытые и закрытые пространства для мероприятий центральных и отраслевых ведомств госуправления. Также должны быть предусмотрены подземные и надземные транспортные, парковочные, рекреационные и зоны озеленения, вспомогательная инфраструктура техоборудования и инженерных коммуникаций. Предпроектные исследования включают полноценное изучение территории, оценку технического состояния существующих зданий и сооружений, топогеодезические и геологические исследования, а также анализ инженерных коммуникаций. Первоначально правительство планировало строительство правительственного города в столичном районе Ортачала, однако, как выясняется, адрес проекта переместился на гору Арсенал, где правительству принадлежит земельный участок площадью 77 гектаров. Эта территория является одной из крупнейших зон в пределах Тбилиси, находящихся в государственной собственности. Что будет в правительственном городке Согласно исследованию рынка, объявленному Фондом муниципального развития, в рамках проекта всего должно быть построено 282 750 квадратных метров новых офисных и административных зданий. В том числе должно быть обустроено приемное пространство для проведения мероприятий площадью не менее 10 тысяч квадратных метров. Таким образом, на вышеуказанной территории планируется разместить следующие здания: После получения соответствующего ответа на исследование рынка от архитектурных компаний правительство согласует с муниципалитетом план регулирования застройки для начала проекта, а после получения соответствующего разрешения начнет его реализацию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Правительственный городок в Тбилиси – последние новшества

10:06 11.01.2026 (обновлено: 10:16 11.01.2026)
Здание администрации правительства Грузии
Здание администрации правительства Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 11.01.2026
© photo: Sputnik / Stringer
О планах властей перенести правительственные здания на территорию близ Тбилисского водохранилища стало известно в декабре
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Фонд муниципального развития Мининфраструктуры Грузии объявил конкурс на подготовку генерального плана и эскизных проектов правительственного городка на горе Арсенал в Тбилиси и рассказал о подробностях проекта.
О планах властей перенести правительственные здания – парламент, администрацию правительства, мэрию Тбилиси и ряд министерств – на территорию недалеко от Тбилисского водохранилища стало известно в декабре.

"Целью проекта правительственного города является повышение доступности госуслуг, создание современного единого пространства, усиление и оптимизация межведомственной координации, а также беспрепятственное проведение мероприятий государственного и общественного значения", – говорится в сообщении Фонда.

Генеральный план должен включать функциональное перераспределение территории, безопасное и рациональное развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, полноценную интеграцию с существующей городской сетью, а также вопросы ландшафтного планирования и благоустройства.
В рамках проекта должны быть определены зоны размещения высших представительных и исполнительных органов, офисные, открытые и закрытые пространства для мероприятий центральных и отраслевых ведомств госуправления.
Также должны быть предусмотрены подземные и надземные транспортные, парковочные, рекреационные и зоны озеленения, вспомогательная инфраструктура техоборудования и инженерных коммуникаций.
Предпроектные исследования включают полноценное изучение территории, оценку технического состояния существующих зданий и сооружений, топогеодезические и геологические исследования, а также анализ инженерных коммуникаций.
Первоначально правительство планировало строительство правительственного города в столичном районе Ортачала, однако, как выясняется, адрес проекта переместился на гору Арсенал, где правительству принадлежит земельный участок площадью 77 гектаров.
Эта территория является одной из крупнейших зон в пределах Тбилиси, находящихся в государственной собственности.

Что будет в правительственном городке

Согласно исследованию рынка, объявленному Фондом муниципального развития, в рамках проекта всего должно быть построено 282 750 квадратных метров новых офисных и административных зданий.
В том числе должно быть обустроено приемное пространство для проведения мероприятий площадью не менее 10 тысяч квадратных метров. Таким образом, на вышеуказанной территории планируется разместить следующие здания:
парламент Грузии – площадью не менее 31 350 квадратных метров;
администрация правительства – площадью не менее 7 000 квадратных метров;
зал для мероприятий – площадью не менее 10 000 квадратных метров;
министерство иностранных дел – площадью не менее 7 500 квадратных метров;
министерство инфраструктуры – площадью не менее 20 700 квадратных метров;
министерство регионального развития – площадью не менее 3 200 квадратных метров;
министерство по делам вынужденно перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты – площадью не менее 51 900 квадратных метров;
министерство экономики и устойчивого развития – площадью не менее 23 800 квадратных метров;
министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства – площадью не менее 47 400 квадратных метров;
министерство образования, науки и молодежи – площадью не менее 7 600 квадратных метров;
министерство культуры – площадью не менее 3 600 квадратных метров;
мэрия Тбилиси – площадью не менее 59 900 квадратных метров;
специальная служба государственной охраны Грузии – площадью не менее 7 000 квадратных метров;
аппарат государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия – площадью не менее 1 800 квадратных метров.
После получения соответствующего ответа на исследование рынка от архитектурных компаний правительство согласует с муниципалитетом план регулирования застройки для начала проекта, а после получения соответствующего разрешения начнет его реализацию.
