Сборную Грузии по регби возглавит Пьер-Анри Бронкан

Сборную Грузии по регби возглавит Пьер-Анри Бронкан

Французский специалист начнет работу со сборной Грузии в июне и будет готовить команду к Кубку мира 2027 11.01.2026

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. У сборной Грузии по регби и франшизы "Черные лев" новый главный тренер – французский специалист Пьер-Анри Бронкан; его назначение официально подтвердили в Союзе регби Грузии. Контракт с Бронканом будет действовать до конца 2027 года. Французский специалист начнет работу со сборной Грузии в июне и будет готовить команду к Кубку мира 2027. На национальном уровне он работал помощником тренера сборных Англии и Австралии. До приезда француза сборную Грузии и "Черного льва" будет тренировать итальянский специалист Марко Бортолами. Он возглавит Борджалоснеби на чемпионате Европы по регби, который пройдет в феврале-марте. На групповом этапе Грузия проведет выездные матчи против Швейцарии и Нидерландов 8 и 15 февраля, а 21 февраля встретится с Испанией в Тбилиси. Полуфиналы запланированы на 7-8 марта, а финал состоится в Мадриде 15 марта. О том, что главный тренер сборной Грузии по регби и франшизы "Черный лев", 54-летний английский специалист Ричард Кокерилл, покинул занимаемую должность стало известно в конце 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

