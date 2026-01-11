Сборную Грузии по регби возглавит Пьер-Анри Бронкан

https://sputnik-georgia.ru/20260111/sbornuyu-gruzii-po-regbi-vozglavit-per-anri-bronkan-296596546.html
Французский специалист начнет работу со сборной Грузии в июне и будет готовить команду к Кубку мира 2027 11.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. У сборной Грузии по регби и франшизы "Черные лев" новый главный тренер – французский специалист Пьер-Анри Бронкан; его назначение официально подтвердили в Союзе регби Грузии. Контракт с Бронканом будет действовать до конца 2027 года. Французский специалист начнет работу со сборной Грузии в июне и будет готовить команду к Кубку мира 2027. На национальном уровне он работал помощником тренера сборных Англии и Австралии. До приезда француза сборную Грузии и "Черного льва" будет тренировать итальянский специалист Марко Бортолами. Он возглавит Борджалоснеби на чемпионате Европы по регби, который пройдет в феврале-марте. На групповом этапе Грузия проведет выездные матчи против Швейцарии и Нидерландов 8 и 15 февраля, а 21 февраля встретится с Испанией в Тбилиси. Полуфиналы запланированы на 7-8 марта, а финал состоится в Мадриде 15 марта. О том, что главный тренер сборной Грузии по регби и франшизы "Черный лев", 54-летний английский специалист Ричард Кокерилл, покинул занимаемую должность стало известно в конце 2025 года.
18:02 11.01.2026 (обновлено: 19:30 11.01.2026)
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. У сборной Грузии по регби и франшизы "Черные лев" новый главный тренер – французский специалист Пьер-Анри Бронкан; его назначение официально подтвердили в Союзе регби Грузии.
Контракт с Бронканом будет действовать до конца 2027 года. Французский специалист начнет работу со сборной Грузии в июне и будет готовить команду к Кубку мира 2027.
Бронкан начал свою тренерскую карьеру в 2006 году. В настоящее время он является главным тренером "Брива", занимающего шестое место с 40 очками после 16 туров чемпионата Франции по регби (Второй дивизион).
На национальном уровне он работал помощником тренера сборных Англии и Австралии.
До приезда француза сборную Грузии и "Черного льва" будет тренировать итальянский специалист Марко Бортолами.
Он возглавит Борджалоснеби на чемпионате Европы по регби, который пройдет в феврале-марте.
На групповом этапе Грузия проведет выездные матчи против Швейцарии и Нидерландов 8 и 15 февраля, а 21 февраля встретится с Испанией в Тбилиси. Полуфиналы запланированы на 7-8 марта, а финал состоится в Мадриде 15 марта.
О том, что главный тренер сборной Грузии по регби и франшизы "Черный лев", 54-летний английский специалист Ричард Кокерилл, покинул занимаемую должность стало известно в конце 2025 года.