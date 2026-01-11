https://sputnik-georgia.ru/20260111/skolko-chelovek-budet-v-silakh-oborony-gruzii-v-2026-godu-296598102.html

Сколько человек будет в Силах обороны Грузии в 2026 году

11.01.2026

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Численность Сил обороны Грузии в 2026 году останется неизменной, говорится в проекте распоряжения правительства.Как и в текущем году, численность Сил обороны к 2026 году составит не более чем 37 тысяч военнослужащих.Это ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и временных штатных сотрудников министерства обороны Грузии.На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории: обязательная, контрактная, кадровая и резервная.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

2026

