Трамп поручил разработать план вторжения в Гренландию – СМИ

Британская пресса считает, что президент США воодушевлен успехом операции по захвату Николаса Мадуро
16:53 11.01.2026 (обновлено: 19:26 11.01.2026)
ТБИЛИСИ, 11 янв – Sputnik. Президент США Дональд Трамп приказал силовикам разработать план вторжения в Гренландию, но высокопоставленные военные сопротивляются этому, сообщает британская Daily Mail со ссылкой на свои источники.
В статье отмечается, что Трамп воодушевлен успехом операции по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро. Воодушевлены и политические "ястребы" из окружения президента США во главе с политическим советником Стивеном Миллером.
Также, по данным газеты, британские дипломаты полагают, что Трамп хочет отвлечь американских избирателей от проблем в экономике – перед так называемыми "промежуточными" выборами в парламент.
Кроме того, в статье отмечается, что вторжение в Гренландию поссорит Трампа с британским премьером Киром Стармером и может привести к краху НАТО.
"Если Трамп хочет покончить с НАТО, это, возможно, самый удобный способ", – цитирует издание свой источник.