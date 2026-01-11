https://sputnik-georgia.ru/20260111/tramp-poruchil-razrabotat-plan-vtorzheniya-v-grenlandiyu---smi-296596234.html

Трамп поручил разработать план вторжения в Гренландию – СМИ

11.01.2026

ТБИЛИСИ, 11 янв – Sputnik. Президент США Дональд Трамп приказал силовикам разработать план вторжения в Гренландию, но высокопоставленные военные сопротивляются этому, сообщает британская Daily Mail со ссылкой на свои источники.В статье отмечается, что Трамп воодушевлен успехом операции по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро. Воодушевлены и политические "ястребы" из окружения президента США во главе с политическим советником Стивеном Миллером.Также, по данным газеты, британские дипломаты полагают, что Трамп хочет отвлечь американских избирателей от проблем в экономике – перед так называемыми "промежуточными" выборами в парламент.Кроме того, в статье отмечается, что вторжение в Гренландию поссорит Трампа с британским премьером Киром Стармером и может привести к краху НАТО."Если Трамп хочет покончить с НАТО, это, возможно, самый удобный способ", – цитирует издание свой источник.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

