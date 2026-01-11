https://sputnik-georgia.ru/20260111/turtsiya-velikobritaniya--i-pakistan--otkuda-v-gruzii-sekond-khend-odezhda-296561115.html

Турция, Великобритания и Пакистан – откуда в Грузии секонд-хенд одежда

Турция, Великобритания и Пакистан – откуда в Грузии секонд-хенд одежда

Sputnik Грузия

Магазины одежды "секонд-хенд" довольно популярны в Грузии и их можно встретить как в больших городах, так и районах 11.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. В Грузию за 11 месяцев 2025 года ввезли около 10,7 тысячи тонн одежды "секонд-хенд" на сумму 41,6 миллиона долларов, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", объем завезенной вторичной одежды превысил показатель аналогичного периода 2024 года на 1,8%, а сумма – на 13,3%. Главным импортером одежды "секонд-хенд" является Турция, откуда поступило 4,2 тысячи тонн одежды на сумму 17,7 миллиона. На втором месте по импорту – Великобритания. Оттуда в Грузию завезли 1,2 тысячи тонн одежды на сумму 2,8 миллиона долларов. А вот на третьем месте по импорту "секонд-хенд" одежды в Грузию – Пакистан. Из этой страны в Грузию попало 1,1 тысячи тонн одежды на сумму 1,4 миллиона долларов. В пятерку стран также входят ОАЭ и Нидерланды. Магазины одежды "секонд-хенд" довольно популярны в Грузии и их можно встретить как в больших городах, так и районах. Вторичное потребление одежды – один из популярных трендов в современном мире, так как оно снижает текстильные отходы, экономит ресурсы и борется с чрезмерным потреблением. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

