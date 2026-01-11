https://sputnik-georgia.ru/20260111/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-gruzino-rossiyskoy-granitse-zakryta-296592844.html

Верхний Ларс сегодня: дорога к грузино-российской границе закрыта

Верхний Ларс сегодня: дорога к грузино-российской границе закрыта

Sputnik Грузия

Ограничения на участке Гудаури-Коби (93-107 км) трассы введены из-за высокой опасности схода лавин 11.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-11T11:08+0400

2026-01-11T11:08+0400

2026-01-11T11:08+0400

грузия

новости

погода

верхний ларс

департамент автомобильных дорог

ситуация на военно-грузинской дороге

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23407/65/234076525_0:0:1250:704_1920x0_80_0_0_f4074489af5806c742bc4da180e6150d.jpg

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Движение в направлении грузино-российской границы закрыто для всех видов транспортных средств, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии. Ограничения на участке Гудаури-Коби (93-107 км) трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс введены из-за высокой опасности схода лавин. На участке Млета-Гудаури движение транспорта осуществляется беспрепятственно. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

верхний ларс

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, погода, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, ситуация на военно-грузинской дороге