Верхний Ларс сегодня: дорога к грузино-российской границе закрыта
Верхний Ларс сегодня: дорога к грузино-российской границе закрыта
Sputnik Грузия
Ограничения на участке Гудаури-Коби (93-107 км) трассы введены из-за высокой опасности схода лавин
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Движение в направлении грузино-российской границы закрыто для всех видов транспортных средств, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии. Ограничения на участке Гудаури-Коби (93-107 км) трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс введены из-за высокой опасности схода лавин. На участке Млета-Гудаури движение транспорта осуществляется беспрепятственно. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Верхний Ларс сегодня: дорога к грузино-российской границе закрыта
Ограничения на участке Гудаури-Коби (93-107 км) трассы введены из-за высокой опасности схода лавин
