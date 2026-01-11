https://sputnik-georgia.ru/20260111/verkhniy-las-segodnya-doroga-k-gruzino-rossiyskoy-granitse-otkryta-dlya-legkovushek-296594808.html
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Движение в направлении грузино-российской границы открылось для легкового транспорта на участке Гудаури-Коби, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии. Ограничения на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс были введены с ночи субботы, 10 января, из-за опасности схода лавин. При этом участок Гудаури-Коби остается закрытым для транспорта с прицепом или полуприцепом. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
Верхний Лас сегодня: дорога к грузино-российской границе открыта для легковушек
Участок Гудаури-Коби остается закрытым для транспорта с прицепом или полуприцепом
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Движение в направлении грузино-российской границы открылось для легкового транспорта на участке Гудаури-Коби, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии.
Ограничения на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс были введены с ночи субботы, 10 января, из-за опасности схода лавин.
При этом участок Гудаури-Коби остается закрытым для транспорта с прицепом или полуприцепом.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.