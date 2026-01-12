https://sputnik-georgia.ru/20260112/296608044.html

СВО: январский "Орешник" обещает Западу горячую зиму

СВО: январский "Орешник" обещает Западу горячую зиму

Sputnik Грузия

Относительно сдержанный удар неядерным "Орешником" по Львовской области – неподалеку от границы с НАТО – потряс всю Европу. Оказалось, Россия выполняет свои... 12.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-12T20:59+0400

2026-01-12T20:59+0400

2026-01-12T21:05+0400

россия

в мире

аналитика

колумнисты

сша

европа

украина

владимир путин

нато

минобороны рф

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/0c/296608083_0:27:1669:965_1920x0_80_0_0_0b0c08781afb0f9a3d6e6ed5fb89c28e.jpg

Вооруженные силы России 9 января нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе ракетным комплексом "Орешник", по критически важным объектам на Украине. По информации Минобороны РФ, поражены предприятия производства БПЛА (выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод), объекты энергетической инфраструктуры военно-промышленного комплекса. Достигнуты и неочевидные цели.На совещании у президента РФ Владимира Путина 10 января командующий РВСН Сергей Каракаев доложил, что "Орешник" может поражать объекты по всей Европе, и это "выгодно отличает его от других видов высокоточного оружия большой дальности". Заметим, что радиус боевого поражения (5500 км) Европой не ограничивается. За время российской спецоперации "Орешник" применили только дважды (впервые – по заводу "Южмаш" в Днепропетровске осенью 2024 года), однако на Западе нет сомнений в его эффективности, точности и надежности.Запущенная с полигона Капустин Яр гиперзвуковая ракета комплекса "Орешник" двигалась со скоростью около 13 тысяч километров в час, оставаясь невидимой для радаров НАТО. Цель поражена на удалении более 1 500 км от стартовой позиции БРСД, на глубине около 900 метров (это глубина залегания основного пласта‑коллектора крупнейшего Бильче‑Волыцко‑Угерского газохранилища). Подобные инженерные объекты ранее считались неуязвимыми.Взорвались и сгорели огромные запасы "газа с трех континентов". Львовский мэр Андрей Садовой по горячим следам подтвердил поражение объекта критической инфраструктуры в районе города Стрый: "Повреждения ужасны, но не такие, какие могли бы быть… Это четкий сигнал США и ЕС". Действительно, невероятному "Орешнику" для поражения целей достаточно кинетической энергии боевых блоков. В ядерном оснащении один "Орешник" способен доставить по назначению боевые блоки общей мощностью до 900 килотонн – это 45 "Хиросим".Не рой другому ямуЗапад потрясен: "Такой удар вблизи границы с ЕС и НАТО – серьезная угроза безопасности на европейском континенте, испытание для трансатлантического сообщества". Киев, при поддержке Латвии, Либерии, Дании, Франции, Греции, Великобритании, запросил экстренное заседание Совета Безопасности ООН, которое состоится 12 января в 23 часа по московскому времени. Интересна позиция Вашингтона.Соединенные Штаты получили предварительное уведомление России о применении по Украине баллистической ракеты средней дальности (чтобы не перепутали с превентивным ударом ядерными МБР по странам НАТО). И все же, полагаю, основная неочевидная цель гиперзвукового удара "Орешником" – не угроза жалкой европейской "коалиции желающих", а охлаждение горячих голов в Конгрессе, Белом доме и Пентагоне (предупредительный выстрел). Американцы наверняка это поняли.Журнал Military Watch 12 января тревожно сообщил: "Дальность действия ракеты – около 5 500 км (в отличие от предыдущих оценок в 4 000 км) – имеет существенные стратегические последствия для продолжающегося военного противостояния России с НАТО. Дальность действия в 5 500 километров позволяет ракете "Орешник" поражать цели в Вашингтоне, Чикаго и других крупных городах континентальной части США, если запуск осуществляется из все более милитаризированных арктических регионов России". Американцев волнует не уязвимость европейских союзников, а блестящая реализация Россией технологии "быстрого глобального удара", которая способствует "стратегическому сдерживанию США". Гиперзвуковой "Орешник" обеспечивает России приоритетную возможность нанесения обычных ударов по целям на территории Северной Америки.Military Watch прямо-таки негодует, ведь каждая ракета "Орешник" способна "наносить гиперзвуковые неядерные удары по шести объектам на территории США... и противодействует значительному наращиванию американских боевых возможностей на территории России". В качестве потенциальных целей "Орешника" MW рассматривает аэродромы базирования стратегических бомбардировщиков B-2 (авиабаза Уайтман в Миссури), крупные предприятия ВПК (линия по выпуску F-35 в Форт-Уорте, штат Техас). Американцев также тревожат вероятные поставки гиперзвуковых ракет союзникам России. Напомню, Республика Беларусь в конце декабря 2025 года объявила о развертывании и начале боевого дежурства БРСД "Орешник" на своей территории.С другой стороны, американские гиперзвуковые ракеты остаются областью мифологии. На "исторической родине", в США "Быстрый глобальный удар" уже три десятилетия существует лишь в виде концепции и буксующих программ. Европейские страны НАТО в этой сфере некомпетентны. Неслучайно журнал Foreign Policy рекомендует Украине в любом мирном соглашении "полагаться только на себя", ведь "гарантии безопасности со стороны внешних сил мало что гарантируют". Нет ничего глупее и позорнее роли "деревянных солдат Урфина Джюса" в войне с Россией.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

сша

европа

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

россия, в мире, аналитика, колумнисты, сша, европа, украина, владимир путин, нато, минобороны рф, оон, обострение ситуации вокруг украины