Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260112/296630483.html
Знаменитости, родившиеся в Год Лошади
Знаменитости, родившиеся в Год Лошади
Sputnik Грузия
Людей, появившихся на свет в год Лошади, восточный гороскоп описывает как активных, коммуникабельных и уверенных в себе личностей, которые легко притягивают... 12.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-12T13:00+0400
2026-01-14T16:47+0400
мультимедиа
фотоленты
новости в фотографиях
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/0e/296630663_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_457d5220ecdafef339bff6d5450ba0ed.jpg
Согласно восточным гороскопам, люди, появившиеся на свет в год Лошади, отличаются оптимизмом, энергией и жизнерадостным характером. Им свойственна открытость всему новому, умение легко увлекаться идеями и стремление находиться в центре событий.В фотоподборке Sputnik представлены мировые знаменитости и выдающиеся личности из разных областей, родившиеся под знаком Лошади.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/0e/296630663_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_11b04c35734fe4294e7b801334252884.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях

Знаменитости, родившиеся в Год Лошади

13:00 12.01.2026 (обновлено: 16:47 14.01.2026)
Подписаться
Людей, появившихся на свет в год Лошади, восточный гороскоп описывает как активных, коммуникабельных и уверенных в себе личностей, которые легко притягивают внимание окружающих. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки самых известных представителей этого знака
Согласно восточным гороскопам, люди, появившиеся на свет в год Лошади, отличаются оптимизмом, энергией и жизнерадостным характером. Им свойственна открытость всему новому, умение легко увлекаться идеями и стремление находиться в центре событий.
В фотоподборке Sputnik представлены мировые знаменитости и выдающиеся личности из разных областей, родившиеся под знаком Лошади.
© photo : Public domain/Al Ravenna/Library of Congress

Американская певица и актриса Барбра Стрейзанд родилась 24 апреля 1942 года.

Американская певица и актриса Барбра Стрейзанд родилась 24 апреля 1942 года. - Sputnik Грузия
1/19
© photo : Public domain/Al Ravenna/Library of Congress

Американская певица и актриса Барбра Стрейзанд родилась 24 апреля 1942 года.

© AP Photo / Darko Vojinovic

Сербский профессиональный баскетболист Игор Ракочевич родился 29 марта 1978 г.

Сербский профессиональный баскетболист Игор Ракочевич родился 29 марта 1978 г. - Sputnik Грузия
2/19
© AP Photo / Darko Vojinovic

Сербский профессиональный баскетболист Игор Ракочевич родился 29 марта 1978 г.

CC BY-SA 3.0 / Tân / LuuThiDiemHuong

Победительница конкурсов красоты Мисс Мира Вьетнам 2010 и Мисс Вселенная Вьетнам 2012 Лыу Тхи Дьем Хыонг родилась 30 августа 1990 года.

Победительница конкурсов красоты Мисс Мира Вьетнам 2010 и Мисс Вселенная Вьетнам 2012 Лыу Тхи Дьем Хыонг родилась 30 августа 1990 года. - Sputnik Грузия
3/19
CC BY-SA 3.0 / Tân / LuuThiDiemHuong

Победительница конкурсов красоты Мисс Мира Вьетнам 2010 и Мисс Вселенная Вьетнам 2012 Лыу Тхи Дьем Хыонг родилась 30 августа 1990 года.

CC BY-SA 4.0 / Sepehrjamshidi / (cropped image)عکس هایده مجله زن روز

Хайеде — одна из наиболее популярных иранских певиц XX века родилась 10 апреля 1942 года (ушла из жизни 20 января 1990 г.).

Хайеде — одна из наиболее популярных иранских певиц XX века родилась 10 апреля 1942 года (ушла из жизни 20 января 1990 г.). - Sputnik Грузия
4/19
CC BY-SA 4.0 / Sepehrjamshidi / (cropped image)عکس هایده مجله زن روز

Хайеде — одна из наиболее популярных иранских певиц XX века родилась 10 апреля 1942 года (ушла из жизни 20 января 1990 г.).

© AP Photo / Aijaz Rahi

Звезда "Болливуда", индийский актер, кинопродюсер, телеведущий и политик Амитабх Баччан родился 11 октября 1942 г.

Звезда &quot;Болливуда&quot;, индийский актер, кинопродюсер, телеведущий и политик Амитабх Баччан родился 11 октября 1942 г. - Sputnik Грузия
5/19
© AP Photo / Aijaz Rahi

Звезда "Болливуда", индийский актер, кинопродюсер, телеведущий и политик Амитабх Баччан родился 11 октября 1942 г.

© AP Photo / Evan Agostini/Invision

Рита Ора — британская певица, автор песен и актриса албанского происхождения — родилась 26 ноября 1990 г.

Рита Ора — британская певица, автор песен и актриса албанского происхождения — родилась 26 ноября 1990 г. - Sputnik Грузия
6/19
© AP Photo / Evan Agostini/Invision

Рита Ора — британская певица, автор песен и актриса албанского происхождения — родилась 26 ноября 1990 г.

© AP Photo / Ann Johansson

Британский комедийный актер Роуэн Аткинсон, известный зрителям по роли Бина в одноименном телесериале, родился 6 января 1955 г.

Британский комедийный актер Роуэн Аткинсон, известный зрителям по роли Бина в одноименном телесериале, родился 6 января 1955 г. - Sputnik Грузия
7/19
© AP Photo / Ann Johansson

Британский комедийный актер Роуэн Аткинсон, известный зрителям по роли Бина в одноименном телесериале, родился 6 января 1955 г.

© AP Photo / Joel Ryan

Джеки Чан — гонконгский, китайский и американский актер, каскадер, кинорежиссер, кинопродюсер, сценарист, постановщик трюков и боевых сцен родился 7 апреля 1954 года.

Джеки Чан — гонконгский, китайский и американский актер, каскадер, кинорежиссер, кинопродюсер, сценарист, постановщик трюков и боевых сцен родился 7 апреля 1954 года. - Sputnik Грузия
8/19
© AP Photo / Joel Ryan

Джеки Чан — гонконгский, китайский и американский актер, каскадер, кинорежиссер, кинопродюсер, сценарист, постановщик трюков и боевых сцен родился 7 апреля 1954 года.

© AP Photo / Massimo Sambucetti

Американский модельер Кельвин Кляйн родился 19 ноября 1942 года.

Американский модельер Кельвин Кляйн родился 19 ноября 1942 года. - Sputnik Грузия
9/19
© AP Photo / Massimo Sambucetti

Американский модельер Кельвин Кляйн родился 19 ноября 1942 года.

© AP Photo / Rene Perez

Американский джазовый и блюзовый музыкант Рэй Чарльз родился 23 сентября 1930 г., умер 10 июня 2004 г..

Американский джазовый и блюзовый музыкант Рэй Чарльз родился 23 сентября 1930 г., умер 10 июня 2004 г.. - Sputnik Грузия
10/19
© AP Photo / Rene Perez

Американский джазовый и блюзовый музыкант Рэй Чарльз родился 23 сентября 1930 г., умер 10 июня 2004 г..

© AP Photo / Jordan Strauss/Invision

Британская актриса, звезда "поттерианы" Эмма Уотсон родилась 15 апреля 1990 г.

Британская актриса, звезда &quot;поттерианы&quot; Эмма Уотсон родилась 15 апреля 1990 г. - Sputnik Грузия
11/19
© AP Photo / Jordan Strauss/Invision

Британская актриса, звезда "поттерианы" Эмма Уотсон родилась 15 апреля 1990 г.

© photo: Sputnik / Pavel Lisitsyn / Перейти в фотобанк

Боксер Майк Тайсон родился 30 июня 1966 г.

Боксер Майк Тайсон родился 30 июня 1966 г. - Sputnik Грузия
12/19
© photo: Sputnik / Pavel Lisitsyn
/
Перейти в фотобанк

Боксер Майк Тайсон родился 30 июня 1966 г.

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк

Актриса Сальма Хайек родилась 2 сентября 1966 г.

Актриса Сальма Хайек родилась 2 сентября 1966 г. - Sputnik Грузия
13/19
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк

Актриса Сальма Хайек родилась 2 сентября 1966 г.

© photo: Sputnik / Перейти в фотобанк

Легендарный американский изобретатель и предприниматель Томас Эдисон родился 11 февраля 1847 года, умер 18 октября 1931 года.

Легендарный американский изобретатель и предприниматель Томас Эдисон родился 11 февраля 1847 года, умер 18 октября 1931 года. - Sputnik Грузия
14/19
© photo: Sputnik
/
Перейти в фотобанк

Легендарный американский изобретатель и предприниматель Томас Эдисон родился 11 февраля 1847 года, умер 18 октября 1931 года.

© photo: Sputnik / A. Natruskin / Перейти в фотобанк

Лауреат Нобелевской премии по литературе, писатель Александр Солженицын родился 11 декабря 1918 г., умер 3 августа 2008 г.

Лауреат Нобелевской премии по литературе, писатель Александр Солженицын родился 11 декабря 1918 г., умер 3 августа 2008 г. - Sputnik Грузия
15/19
© photo: Sputnik / A. Natruskin
/
Перейти в фотобанк

Лауреат Нобелевской премии по литературе, писатель Александр Солженицын родился 11 декабря 1918 г., умер 3 августа 2008 г.

© AP Photo / Chris Pizzello

Австралийская актриса Марго Робби родилась 2 июля 1990 г.

Австралийская актриса Марго Робби родилась 2 июля 1990 г. - Sputnik Грузия
16/19
© AP Photo / Chris Pizzello

Австралийская актриса Марго Робби родилась 2 июля 1990 г.

© AP Photo

Британский актер и кинопродюсер Шон Коннери - первый исполнитель роли секретного агента 007 Джеймса Бонда, родился 25 августа 1930 г., умер 31 октября 2020 г.

Британский актер и кинопродюсер Шон Коннери - первый исполнитель роли секретного агента 007 Джеймса Бонда, родился 25 августа 1930 г., умер 31 октября 2020 г. - Sputnik Грузия
17/19
© AP Photo

Британский актер и кинопродюсер Шон Коннери - первый исполнитель роли секретного агента 007 Джеймса Бонда, родился 25 августа 1930 г., умер 31 октября 2020 г.

© photo: Sputnik / Перейти в фотобанк

Американский астронавт, командир пилотируемого корабля "Аполлон-11" Нил Армстронг ― первый человек, ступивший на Луну 21 июля 1969 года (родился 5 августа 1930 г., умер 25 августа 2012 г.).

Американский астронавт, командир пилотируемого корабля &quot;Аполлон-11&quot; Нил Армстронг ― первый человек, ступивший на Луну 21 июля 1969 года (родился 5 августа 1930 г., умер 25 августа 2012 г.). - Sputnik Грузия
18/19
© photo: Sputnik
/
Перейти в фотобанк

Американский астронавт, командир пилотируемого корабля "Аполлон-11" Нил Армстронг ― первый человек, ступивший на Луну 21 июля 1969 года (родился 5 августа 1930 г., умер 25 августа 2012 г.).

© photo: Sputnik / Перейти в фотобанк

Советский ученый, академик, конструктор ракетно-космических систем Сергей Павлович Королев родился 12 января 1907 г., умер 14 января 1966 г.

Советский ученый, академик, конструктор ракетно-космических систем Сергей Павлович Королев родился 12 января 1907 г., умер 14 января 1966 г. - Sputnik Грузия
19/19
© photo: Sputnik
/
Перейти в фотобанк

Советский ученый, академик, конструктор ракетно-космических систем Сергей Павлович Королев родился 12 января 1907 г., умер 14 января 1966 г.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0