Знаменитости, родившиеся в Год Лошади

Людей, появившихся на свет в год Лошади, восточный гороскоп описывает как активных, коммуникабельных и уверенных в себе личностей, которые легко притягивают... 12.01.2026, Sputnik Грузия

Согласно восточным гороскопам, люди, появившиеся на свет в год Лошади, отличаются оптимизмом, энергией и жизнерадостным характером. Им свойственна открытость всему новому, умение легко увлекаться идеями и стремление находиться в центре событий.В фотоподборке Sputnik представлены мировые знаменитости и выдающиеся личности из разных областей, родившиеся под знаком Лошади.

