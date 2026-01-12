Знаменитости, родившиеся в Год Лошади
Американская певица и актриса Барбра Стрейзанд родилась 24 апреля 1942 года.
Американская певица и актриса Барбра Стрейзанд родилась 24 апреля 1942 года.
Сербский профессиональный баскетболист Игор Ракочевич родился 29 марта 1978 г.
Сербский профессиональный баскетболист Игор Ракочевич родился 29 марта 1978 г.
Победительница конкурсов красоты Мисс Мира Вьетнам 2010 и Мисс Вселенная Вьетнам 2012 Лыу Тхи Дьем Хыонг родилась 30 августа 1990 года.
Победительница конкурсов красоты Мисс Мира Вьетнам 2010 и Мисс Вселенная Вьетнам 2012 Лыу Тхи Дьем Хыонг родилась 30 августа 1990 года.
Хайеде — одна из наиболее популярных иранских певиц XX века родилась 10 апреля 1942 года (ушла из жизни 20 января 1990 г.).
Хайеде — одна из наиболее популярных иранских певиц XX века родилась 10 апреля 1942 года (ушла из жизни 20 января 1990 г.).
Звезда "Болливуда", индийский актер, кинопродюсер, телеведущий и политик Амитабх Баччан родился 11 октября 1942 г.
Звезда "Болливуда", индийский актер, кинопродюсер, телеведущий и политик Амитабх Баччан родился 11 октября 1942 г.
Рита Ора — британская певица, автор песен и актриса албанского происхождения — родилась 26 ноября 1990 г.
Рита Ора — британская певица, автор песен и актриса албанского происхождения — родилась 26 ноября 1990 г.
Британский комедийный актер Роуэн Аткинсон, известный зрителям по роли Бина в одноименном телесериале, родился 6 января 1955 г.
Британский комедийный актер Роуэн Аткинсон, известный зрителям по роли Бина в одноименном телесериале, родился 6 января 1955 г.
Джеки Чан — гонконгский, китайский и американский актер, каскадер, кинорежиссер, кинопродюсер, сценарист, постановщик трюков и боевых сцен родился 7 апреля 1954 года.
Джеки Чан — гонконгский, китайский и американский актер, каскадер, кинорежиссер, кинопродюсер, сценарист, постановщик трюков и боевых сцен родился 7 апреля 1954 года.
Американский модельер Кельвин Кляйн родился 19 ноября 1942 года.
Американский модельер Кельвин Кляйн родился 19 ноября 1942 года.
Американский джазовый и блюзовый музыкант Рэй Чарльз родился 23 сентября 1930 г., умер 10 июня 2004 г..
Американский джазовый и блюзовый музыкант Рэй Чарльз родился 23 сентября 1930 г., умер 10 июня 2004 г..
Британская актриса, звезда "поттерианы" Эмма Уотсон родилась 15 апреля 1990 г.
Британская актриса, звезда "поттерианы" Эмма Уотсон родилась 15 апреля 1990 г.
Боксер Майк Тайсон родился 30 июня 1966 г.
Актриса Сальма Хайек родилась 2 сентября 1966 г.
Актриса Сальма Хайек родилась 2 сентября 1966 г.
Легендарный американский изобретатель и предприниматель Томас Эдисон родился 11 февраля 1847 года, умер 18 октября 1931 года.
Легендарный американский изобретатель и предприниматель Томас Эдисон родился 11 февраля 1847 года, умер 18 октября 1931 года.
Лауреат Нобелевской премии по литературе, писатель Александр Солженицын родился 11 декабря 1918 г., умер 3 августа 2008 г.
Лауреат Нобелевской премии по литературе, писатель Александр Солженицын родился 11 декабря 1918 г., умер 3 августа 2008 г.
Австралийская актриса Марго Робби родилась 2 июля 1990 г.
Австралийская актриса Марго Робби родилась 2 июля 1990 г.
Британский актер и кинопродюсер Шон Коннери - первый исполнитель роли секретного агента 007 Джеймса Бонда, родился 25 августа 1930 г., умер 31 октября 2020 г.
Британский актер и кинопродюсер Шон Коннери - первый исполнитель роли секретного агента 007 Джеймса Бонда, родился 25 августа 1930 г., умер 31 октября 2020 г.
Американский астронавт, командир пилотируемого корабля "Аполлон-11" Нил Армстронг ― первый человек, ступивший на Луну 21 июля 1969 года (родился 5 августа 1930 г., умер 25 августа 2012 г.).
Американский астронавт, командир пилотируемого корабля "Аполлон-11" Нил Армстронг ― первый человек, ступивший на Луну 21 июля 1969 года (родился 5 августа 1930 г., умер 25 августа 2012 г.).
Советский ученый, академик, конструктор ракетно-космических систем Сергей Павлович Королев родился 12 января 1907 г., умер 14 января 1966 г.
Советский ученый, академик, конструктор ракетно-космических систем Сергей Павлович Королев родился 12 января 1907 г., умер 14 января 1966 г.