Авиакомпания Edelweiss будет чаще летать между Тбилиси и Цюрихом
Авиакомпания Edelweiss будет чаще летать между Тбилиси и Цюрихом
12.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Швейцарская авиакомпания Edelweiss, входящая в глобальную авиационную группу Lufthansa, увеличит частоту прямых регулярных рейсов Цюрих-Тбилиси-Цюрих с двух до трех раз в неделю, говорится в сообщении Business Insider Georgia со ссылкой на авиакомпанию. Авиакомпания Edelweiss будет выполнять прямые регулярные рейсы по маршруту Цюрих-Тбилиси-Цюрих три раза в неделю на самолетах Airbus 320. "С апреля по октябрь 2026 года частота полетов увеличится до трех рейсов в неделю. В долгосрочной перспективе мы надеемся наладить круглогодичное обслуживание и, возможно, в будущем, обслуживание из других аэропортов Грузии. Кроме того, мы планируем добавить направления в соседние страны", – заявили в Edelweiss. Издание Business Insider Georgia подготовило эксклюзивное интервью с компанией Edelweiss, в котором представители оценили сотрудничество с Грузией и обсудили ожидания на 2026 год. В авиакомпании отметили, что разнообразие Грузии и ее культура повышают популярность страны среди швейцарских путешественников. "Когда новый маршрут был запущен в апреле 2025 года, первый сезон планировался с двумя рейсами в неделю между Цюрихом и Тбилиси, с апреля по конец октября. Наша цель – продлить частоту и сезон полетов, что уже частично реализовано: рейсы выполнялись в период Рождества и Нового года 2025-2026, а следующий сезон начнется в начале марта", – сообщили в компании. Edelweiss, основанная 29 лет назад, является дочерней компанией Swiss International Airlines, принадлежащей группе Lufthansa. Она летает из базы в Цюрихе в 90 пунктов назначения в Европе и Америке. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>>
Цюрих – новое направление для авиационного рынка Грузии с апреля 2025 года. По информации компании, в сотрудничестве с Национальной администрацией туризма Грузии, Edelweiss выделяет значительные ресурсы на увеличение туристического потока из Швейцарии в Грузию.
"Когда новый маршрут был запущен в апреле 2025 года, первый сезон планировался с двумя рейсами в неделю между Цюрихом и Тбилиси, с апреля по конец октября. Наша цель – продлить частоту и сезон полетов, что уже частично реализовано: рейсы выполнялись в период Рождества и Нового года 2025-2026, а следующий сезон начнется в начале марта", – сообщили в компании.
Edelweiss, основанная 29 лет назад, является дочерней компанией Swiss International Airlines, принадлежащей группе Lufthansa. Она летает из базы в Цюрихе в 90 пунктов назначения в Европе и Америке.