Деньги на ветер: в Грузии поддержали выход США из международных организаций

2026-01-12T12:52+0400

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Многие организации оказались неэффективными, а их финансирование – напрасным, поскольку они не выполняли поставленные задачи, а действовали в ущерб стране, навязывая интересы внешних сил, заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рима Берадзе. Президент США Дональд Трамп 7 января подписал указ о выходе страны из 66 международных организаций, в том числе из 31 структуры ООН. По словам госсекретаря США Марко Рубио, эти организации "избыточны по своему масштабу, бесхозяйственны, ненужны, расточительны, плохо управляются, захвачены интересами субъектов, продвигающих собственные программы, противоречащие нашим, либо представляют угрозу суверенитету нашей страны". "Я считаю это решение правильным, и именно поэтому наша страна приняла закон „О прозрачности“, так как подобные организации, особенно НПО и СМИ, финансируемые с различными целями, занимались дестабилизацией и, в целом, навязыванием интересов внешних сил", – заявила Берадзе. По ее словам, США сочли ряд организаций неэффективными, а выделяемые им средства расходовались впустую, поскольку они не выполняли заявленные задачи. Среди прочего предполагается прекращение участия США в работе Венецианской комиссии Совета Европы, которая предоставляет правовую экспертизу законодательства. Венецианская комиссия неоднократно призывала власти Грузии выполнить ее рекомендации в отношении законодательства. Особую критику со стороны комиссии вызывали закон об "иноагентах", закон "О грантах", а также поправки в Кодекс административных правонарушений. По мнению экспертов, эти нормы несовместимы с европейскими стандартами и принципами. В "Грузинской мечте" заявляют, что замечания Совета Европы в адрес грузинской стороны абсурдны, безосновательны и несправедливы. Требование о проведении досрочных выборов, по мнению правящей команды, является категорически неприемлемым и выходит за рамки компетенции Ассамблеи. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>>

