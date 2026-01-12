https://sputnik-georgia.ru/20260112/gruzinskie-vaterpolisty-ustupili-gretsii-v-pervom-matche-chempionata-evropy-296601691.html

Грузинские ватерполисты уступили Греции в первом матче чемпионата Европы

Грузинские ватерполисты уступили Греции в первом матче чемпионата Европы

Sputnik Грузия

На этой неделе сборная Грузии по водному поло проведет матчи со сборными Хорватии и Словении 12.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-12T17:44+0400

2026-01-12T17:44+0400

2026-01-12T17:44+0400

спорт

грузия

новости

греция

хорватия

словения

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22969/78/229697857_0:12:1200:687_1920x0_80_0_0_ae05987c50a65c54de3cc1a7a57d5a5b.jpg

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Сборная Грузии по водному поло уступила команде Греции в дебютном матче чемпионата Европы в Белграде со счетом 6:20. Столица Сербии принимает континентальное первенство уже в третий раз. Чемпионат завершится 25 января. Греческие ватерполисты вышли вперед с первой четверти и удерживали преимущество до конца матча. Два гола за грузинскую команду забил Душан Васич, а Сарич, Пиешивац, Шушиашвили и Дадвани – по одному. Счет по четвертям: 3-0, 9-2, 3-2, 5-2. В другой встрече группы А сборная Хорватии победила Словению со счетом 20:4. Следующий матч грузинская команда проведет против Хорватии 13 января, а заключительная игра группового этапа против сборной Словении состоится 17 января. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

греция

хорватия

словения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, греция, хорватия, словения