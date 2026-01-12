https://sputnik-georgia.ru/20260112/gruziya-profinansiruet-operatsii-detyam-v-klinikakh-shveytsarii-v-2026-godu-296598426.html

Грузия профинансирует операции детям в клиниках Швейцарии в 2026 году

Грузия профинансирует операции детям в клиниках Швейцарии в 2026 году

12.01.2026

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Минздрав Грузии оплатит операции на сердце гражданам Грузии младше 18 лет в клиниках Швейцарии, говорится в программе государственного бюджета на 2026 год.Согласно планам ведомства, в программу по финансированию операций попадут до 10 детей с врожденным пороком сердца, лечение которого хирургическим путем невозможно в Грузии.Операции пациентам проведут в Университетском госпитале Женевы. Зарегистрированным в Тбилиси гражданам Грузии операции профинансирует мэрия столицы.Правительство Грузии финансирует отправку на лечение за границу уже последние три года. В основном пациенты оперируются в клиниках Турции и Германии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

