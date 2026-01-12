https://sputnik-georgia.ru/20260112/gruziya-profinansiruet-operatsii-detyam-v-klinikakh-shveytsarii-v-2026-godu-296598426.html
Грузия профинансирует операции детям в клиниках Швейцарии в 2026 году
Грузия профинансирует операции детям в клиниках Швейцарии в 2026 году
Sputnik Грузия
Операции пациентам проведут в Университетском госпитале Женевы 12.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-12T10:52+0400
2026-01-12T10:52+0400
2026-01-12T10:52+0400
грузия
новости
общество
швейцария
женева
минздрав
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1c/252445401_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8ec9d24739a94ad4afb3005cc692153f.jpg
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Минздрав Грузии оплатит операции на сердце гражданам Грузии младше 18 лет в клиниках Швейцарии, говорится в программе государственного бюджета на 2026 год.Согласно планам ведомства, в программу по финансированию операций попадут до 10 детей с врожденным пороком сердца, лечение которого хирургическим путем невозможно в Грузии.Операции пациентам проведут в Университетском госпитале Женевы. Зарегистрированным в Тбилиси гражданам Грузии операции профинансирует мэрия столицы.Правительство Грузии финансирует отправку на лечение за границу уже последние три года. В основном пациенты оперируются в клиниках Турции и Германии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
швейцария
женева
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1c/252445401_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_17173cce6b73943082d39ebb900ed2ae.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, швейцария, женева, минздрав
грузия, новости, общество, швейцария, женева, минздрав
Грузия профинансирует операции детям в клиниках Швейцарии в 2026 году
Операции пациентам проведут в Университетском госпитале Женевы
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Минздрав Грузии оплатит операции на сердце гражданам Грузии младше 18 лет в клиниках Швейцарии, говорится в программе государственного бюджета на 2026 год.
Согласно планам ведомства, в программу по финансированию операций попадут до 10 детей с врожденным пороком сердца, лечение которого хирургическим путем невозможно в Грузии.
Операции пациентам проведут в Университетском госпитале Женевы. Зарегистрированным в Тбилиси гражданам Грузии операции профинансирует мэрия столицы.
Правительство Грузии финансирует отправку на лечение за границу уже последние три года. В основном пациенты оперируются в клиниках Турции и Германии.