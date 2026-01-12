Как идет строительство безопасной дороги к границе Грузии с Россией?
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Тоннель на дороге в направлении границы Грузии с Россией
Девятикилометровый тоннель диаметром 15 метров является одним из самых длинных тоннелей и одним из самых сложных инженерных сооружений в Европе
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Строительство дороги и тоннелей на автомагистрали Квешети-Коби, ведущей к границе Грузии с Россией, является одним из самых сложных инженерных проектов в стране, на данный момент ведутся работы по облицовке крупнейшего в регионе 9-километрового тоннеля, заявил министр инфраструктуры Реваз Сохадзе.
Согласно проекту 23-километровой автомагистрали Квешети-Коби, предусмотрено строительство двухполосной асфальтобетонной дороги с пятью мостами и пятью тоннелями и ремонт одного моста, а также строительство пятикилометровой дороги к горнолыжному курорту Гудаури.
В 2024 году завершилась прокладка крупнейшего тоннеля под Крестовым перевалом. Девятикилометровый тоннель диаметром 15 метров является одним из самых длинных тоннелей и одним из самых сложных инженерных сооружений в Европе. Бурение тоннеля проходило с помощью TBM (тоннелепроходческой машины), специально изготовленной для этого проекта.
По словам Сохадзе, на данный момент также ведется строительство самого высокого и уникального 166-метрового арочного моста.
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Строительство дороги в направлении границы Грузии с Россией
Как отметил министр, участки Млета-Гудаури и Гудаури-Коби часто закрываются зимой из-за лавинной опасности, что значительно затрудняет передвижение.
Также, по его словам, ведется работа по устранению этой проблемы, и в рамках проекта строительства дороги Квешети-Коби в этом году будет открыта подъездная дорога к Гудаури, что обеспечит безопасное, беспрепятственное и комфортное передвижение в любое время года, в том числе в направлении Степанцминда-Тбилиси.
Сохадзе также отметил, что до окончательного открытия дороги Департамент дорог работает круглосуточно, мобилизовав тысячи людей для минимизации перебоев в движении транспорта даже в сложных погодных условиях.
"Этот проект важен не только для усиления транзитного потенциала страны, но и для туристического сектора. Его реализация позволит населению лучше узнать об уникальной природе Хадского ущелья и еще одного выдающегося региона", – сказал министр.
Благодаря новой дороге автомагистраль Мцхета-Степанцминда-Ларс (т. н. Военно-Грузинская дорога) больше не придется закрывать, в результате чего увеличится грузооборот, а жители порядка десяти сел ущелья Хада зимой сохранят связь с внешним миром.
После того как новая дорога будет введена в эксплуатацию, существенно сократится время в пути. Если сейчас путь от Квешети до Коби занимает около часа (зимой дольше), то после завершения проекта время в пути составит всего 15 минут.
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Самый длинный тоннель к границе Грузии с Россией
Время в пути от Тбилиси до Гудаури сократится с 2 часов до 1,5 часа, а до Степанцминда (главный город Казбегского района) – с 2,5 часа до 1 часа и 45 минут.
Проект новой дороги был утвержден в 2019 году. В сентябре 2021 года китайская компания China Railway 23rd Bureau Group Co приступила к строительству.
Строительство осуществляется департаментом автомобильных дорог Грузии при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка развития. Стоимость проекта – 1,2 миллиарда лари.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А КПП "Дариали" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.