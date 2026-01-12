https://sputnik-georgia.ru/20260112/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni--prognoz-sinoptikov-296608625.html

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков

Уровень опасности возникновения природных катастроф оценивается как средний 12.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Обильные осадки и сильный ветер ожидаются на большей части территории Грузии 13-14 января, сообщили в Национальном центре окружающей среды. В горных районах ожидаются туман, метель, обледенение линий электропередачи, гололед на дорогах и лавинная опасность. На море синоптики прогнозируют шторм в 4-5 баллов. Из-за сильного снегопада, метели, ухудшения видимости, гололеда на отдельных участках автомобильных дорог возможно ограничение движения транспорта. Ожидаемые осадки могут привести к повышению уровня воды в реках Западной Грузии. Уровень опасности возникновения природных катастроф оценивается как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

