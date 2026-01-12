https://sputnik-georgia.ru/20260112/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-12-yanvarya-2026-296580173.html

Какой сегодня церковный праздник: 12 января 2026

По православному церковному календарю 12 января отмечают день памяти святых Тимона, Анисии, Зотика и других 12.01.2026, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Апостол от 70-тиПо церковному календарю 12 января поминают святого Тимона – апостола из числа 70 учеников Спасителя.Тимон был одним из семи диаконов, поставленных апостолами для помощи бедным христианским вдовам. Впоследствии он был избран епископом в городе Бостре Аравийском, многих обратил в истинную веру и мученически скончался. Его бросили в раскаленную печь.Анисия СолунскаяПо церковному календарю 12 января поминают мученицу Анисию, жившую в городе Солуни (Фессалониках) во время правления Максимиана (284-305).Родилась будущая святая в благочестивой семье. После смерти родителей Анисия раздала имущество нищим и проводила жизнь в посте и молитве. Во время преследования христиан Максимиан издал эдикт, дающий право всякому безнаказанно убивать христианина.Однажды, когда Анисия шла на молитву в храм, воин-язычник, остановив ее, потребовал, чтобы она пошла на языческий праздник. Святая отказалась, и воин пронзил мученицу мечом.Зотик СиропитательПо церковному календарю 12 января поминают священномученика Зотика Сиропитателя, жившего в IV веке.Зотик – знатный и богатый римлянин, служил у Константина Великого (306-337). Будущий святой переселился в Константинополь, когда царь перенес туда столицу из Рима. Но вскоре он принял священный сан и стал принимать и кормить в своем доме нищих и странников.Получив деньги от Константина Великого, святой устроил странноприимный дом и больницу, где принимал прокаженных, которых выкупал у воинов, топивших больных по приказу в море.Когда на престол вступил сын Константина Великого Констанций (337-361), последователь арианского учения, отрицавшего единосущность Бога-Отца и Бога-Сына, ему донесли, что святой получил большие деньги от покойного императора.Констанций, увидев больницу и странноприимный дом, устроенные на императорские деньги, разгневался, так как считал, что Зотик на полученные от его отца деньги приобрел драгоценности и хотел их получить обратно.По приказу императора святого привязали к диким мулам, которые влачили его по камням, пока он не умер.ИмениныПо церковному календарю 12 января именины отмечают Анисья, Ирина, Мария, Федосья, Федора, Антон, Даниил, Лев и Макар.Материал подготовлен на основе открытых источников

