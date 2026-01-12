https://sputnik-georgia.ru/20260112/komu-dolzhna-gruziya-prognoz-gosdolga-strany-na-2026-god-296598548.html
Кому должна Грузия? Прогноз госдолга страны на 2026 год
Кому должна Грузия? Прогноз госдолга страны на 2026 год
Среди долгов Грузии – обязательства по евробондам, которые планируется перевыпустить в 2026 году на сумму 1 386,2 миллиона лари 12.01.2026
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Объем внешнего государственного долга Грузии до конца 2026 года составит 38,8 миллиарда лари, при этом основную часть денег страна должна международным банкам, говорится в госбюджете Грузии на текущий год.Согласно данным государственного бюджета, из 38 815 миллионов лари Грузия должна банкам 19 088,9 миллиона.При этом больше всего денег страна должна Азиатскому банку развития (7 075,9 миллиона лари) и Всемирному банку (6 399 миллионов лари). На третьем месте по объему долга – Европейский инвестиционный банк, которому страна должна 3 379,8 миллиона лари.Помимо долгов международным банкам, Грузия также должна семи странам 1 286,2 миллиона лари. При этом самые крупные суммы страна должна Франции (2 293 миллиона) и Германии (1 617,5 миллиона).Среди кредиторов Грузии также Австрия, Япония, Кувейт, Туркмения и США.Кроме того, среди долгов Грузии – обязательства по евробондам, которые планируется перевыпустить в 2026 году на сумму 1 386,2 миллиона лари.А также долг Национального банка Грузии перед МВФ, долги по облигациям и казначейские расходы Минфина.Внешний долг Грузии рассчитан по курсу 2,7 GEL/$1.
