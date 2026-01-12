Курс лари на понедельник – 2,6971 GEL/$

https://sputnik-georgia.ru/20260112/kurs-lari-dollar-296580885.html
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0011 по отношению к доллару 12.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 12 января в размере 2,6971 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0011 по отношению к доллару.
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 12 января в размере 2,6971 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0011 по отношению к доллару.