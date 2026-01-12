https://sputnik-georgia.ru/20260112/novogodnyaya-derevnya-v-tbilisi-poradovala-tysyachi-zhiteley-i-gostey-goroda-296607363.html

"Новогодняя деревня" в Тбилиси порадовала тысячи жителей и гостей города

Мэрия Тбилиси устроила в новогодние дни настоящий праздник для жителей и гостей города. На площади Первой Республики всю территорию занял праздничный городок... 12.01.2026, Sputnik Грузия

"Новогодняя деревня" в центре столицы должна была работать до 7 января. Однако из-за высокого спроса мэрия решила продлить этот срок до 14 января, до Старого Нового года.Каждый вечер площадь Первой Республики, где разместилась "Новогодняя деревня", принимала тысячи гостей. На ней проводились концерты и другие развлекательные мероприятия, были установлены различные аттракционы, огромный новогодний каток, стенды с сувенирной продукцией, палатки с напитками и различной едой.

