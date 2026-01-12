https://sputnik-georgia.ru/20260112/otkuda-v-gruziyu-postupayut-mobilnye-telefony--dannye-statistiki-296586146.html

Откуда в Грузию поступают мобильные телефоны – данные статистики

Откуда в Грузию поступают мобильные телефоны – данные статистики

На 1 ноября 2025 года в стране было зафиксировано 4,3 миллиона абонентов мобильной связи 12.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. В Грузию за 11 месяцев 2025 года было импортировано мобильных телефонов на сумму 301,2 миллиона долларов, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат". Импорт мобильных телефонов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года вырос на 2%. По данным "Сакстата", основным поставщиком мобильных телефонов в Грузию являются Объединенные Арабские Эмираты, откуда было импортировано товаров на сумму 147,5 миллиона долларов. Далее за ОАЭ следуют Чехия, Китай, Вьетнам и Гонконг. По данным Национальной службы статистики, на 1 ноября 2025 года в Грузии было зафиксировано 4,3 миллиона абонентов мобильной связи, из которых 3,2 миллиона пользуются сетями "Магтиком" и "Силкнет". При этом у 3,1 миллиона абонентов мобильной связи подключен мобильный интернет.

