Папуашвили: внешняя политика ЕС сегодня – это символ непрофессионализма

Папуашвили: внешняя политика ЕС сегодня – это символ непрофессионализма

Внешняя политика ЕС сегодня – это символ непрофессионализма и все больше отходит от интересов европейских народов, заявил спикер 12.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Внешняя политика ЕС сегодня все больше отходит от интересов европейцев, олицетворяя символ непрофессионализма, написал спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили в ответ на заявление премьера Словакии Роберта Фицо. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Каю Каллас необходимо заменить на посту верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности. Он заявил, что Европейский союз не может своевременно реагировать на кризис и у него нет собственного мнения по событиям, которые происходят в мире. По его словам, изначально было ясно, к чему приведет внешняя политика Союза, когда Верховным представителем ЕС назначили бывшего премьер-министра Эстонии Каю Каллас. В то время как глава МИД этой же страны активно выступал на антиправительственных акциях радикалов в Грузии. Министры иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии в мае 2024 года посетили акцию против закона об иноагентах в Тбилиси, обратились к демонстрантам и поддержали их. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*-идеологии, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*-идеологии, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

