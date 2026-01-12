https://sputnik-georgia.ru/20260112/retsidivist-i-molodoy-muzhchina-popalis-s-krupnoy-partiey-narkotikov-v-gruzii-296601396.html

Рецидивист и молодой мужчина попались с крупной партией наркотиков в Грузии

Рецидивист и молодой мужчина попались с крупной партией наркотиков в Грузии

12.01.2026

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Сотрудники Департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии задержали двух мужчин по обвинению в наркопреступлениях, среди которых – ранее судимый рецидивист, сообщили в ведомстве. Задержанные – 30-летний мужчина и 48-летний, ранее судимый, находящийся под условным наказанием. В ходе обысков по месту жительства подозреваемых были изъяты в качестве вещественных доказательств различные наркотические вещества в больших и особо больших количествах, в том числе кокаин, высушенная марихуана и растение конопля. Кроме того, в ходе следственных действий полицией были изъяты материалы, необходимые для фасовки наркотических веществ. Расследование ведется по нескольким статьям Уголовного кодекса Грузии. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>>

