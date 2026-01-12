https://sputnik-georgia.ru/20260112/retsidivist-i-molodoy-muzhchina-popalis-s-krupnoy-partiey-narkotikov-v-gruzii-296601396.html
Рецидивист и молодой мужчина попались с крупной партией наркотиков в Грузии
Рецидивист и молодой мужчина попались с крупной партией наркотиков в Грузии
Sputnik Грузия
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение 12.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-12T14:54+0400
2026-01-12T14:54+0400
2026-01-12T14:54+0400
происшествия
грузия
новости
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250824813_0:45:2501:1451_1920x0_80_0_0_9405d8e8b09b017a80f102021def2027.jpg
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Сотрудники Департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии задержали двух мужчин по обвинению в наркопреступлениях, среди которых – ранее судимый рецидивист, сообщили в ведомстве. Задержанные – 30-летний мужчина и 48-летний, ранее судимый, находящийся под условным наказанием. В ходе обысков по месту жительства подозреваемых были изъяты в качестве вещественных доказательств различные наркотические вещества в больших и особо больших количествах, в том числе кокаин, высушенная марихуана и растение конопля. Кроме того, в ходе следственных действий полицией были изъяты материалы, необходимые для фасовки наркотических веществ. Расследование ведется по нескольким статьям Уголовного кодекса Грузии. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250824813_119:0:2344:1669_1920x0_80_0_0_3494d514a5d1d78ccbe18731f0967818.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Рецидивист и молодой мужчина попались с крупной партией наркотиков в Грузии
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Сотрудники Департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии задержали двух мужчин по обвинению в наркопреступлениях, среди которых – ранее судимый рецидивист, сообщили в ведомстве.
Задержанные – 30-летний мужчина и 48-летний, ранее судимый, находящийся под условным наказанием.
В ходе обысков по месту жительства подозреваемых были изъяты в качестве вещественных доказательств различные наркотические вещества в больших и особо больших количествах, в том числе кокаин, высушенная марихуана и растение конопля.
Кроме того, в ходе следственных действий полицией были изъяты материалы, необходимые для фасовки наркотических веществ.
Расследование ведется по нескольким статьям Уголовного кодекса Грузии. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.