С отпечатками пальцев и QR-кодом: в Грузии начали выдавать новые ID-карты

12.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. В Грузии началась выдача электронных удостоверений личности нового поколения с обновленным дизайном, содержащих отпечатки пальцев владельцев, говорится в сообщении на сайте Агентства развития государственных сервисов Министерства юстиции Грузии. Новые ID-карты оснащены современными защитными элементами, полностью соответствуют последним международным стандартам безопасности и оформлены с использованием символов национальной тематики. "Стоимость оформления удостоверения личности остается прежней. При этом владельцы действующих срочных документов не обязаны заменять их на новые до истечения срока действия", – говорится в сообщении агентства. Помимо отпечатков пальцев, обновленная электронная ID-карта содержит QR-код. При его сканировании можно получить информацию о номере и статусе документа, адресе регистрации, а также, по желанию владельца, сведения о статусе студента или лица с ограниченными возможностями. Подать заявление на получение новой ID-карты можно в территориальных службах Агентства развития государственных сервисов, филиалах Дома юстиции и мобильных Домах юстиции, а также дистанционно – через сайт Агентства развития государственных сервисов. Документы выдаются не позднее 10-го рабочего дня с момента подачи заявления. Процесс можно ускорить и получить документ в тот же день. Стоимость удостоверения личности составляет от 60 до 150 лари в зависимости от срока изготовления. Стоимость паспорта – от 150 до 350 лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>>

