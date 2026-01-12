В партии Саакашвили ожидается смена руководства - СМИ

https://sputnik-georgia.ru/20260112/v-partii-saakashvili-ozhidaetsya-smena-rukovodstva---smi-296606852.html
Радикальная оппозиция не имела плана, не имела единства и никогда не будет его иметь, что подтверждают и сами так называемые лидеры, передало TV 12.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Бывшая правящая партия "Единое национальное движение" фактически завершает своё существование, а кто её возглавит, уже не имеет большого значения, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили. По информации телеканала Имеди, внутри "Нацдвижения" наблюдается серьезный раскол, и в ближайшее время, вероятно, будет сменен председатель партии. Как сообщается, Михаил Саакашвили, основавший ЕНД, принял решение заменить Тину Бокучаву. Ожидается, что новым председателем станет Леван Саникидзе. По его словам, радикальная оппозиция не имела плана, не имела единства и никогда не будет его иметь, что подтверждают и сами так называемые лидеры. Мачарашвили также подчеркнул, что у оппозиции нет ни ресурсов, ни рейтинга для объединения. До 2024 года партия "Единое национальное движение" оставалась второй по величине в Грузии. Несмотря на поражение на трех парламентских выборах, она сохраняла ресурсы и электорат. За это время часть отколовшихся сторонников создала собственные политические силы, которые в правящей партии называют "коллективным Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". Теперь "Единое национальное движение", а также "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузии – Лело" под угрозой полной ликвидации. Ранее, 4 ноября 2025 года, Конституционный суд Грузии принял иск 88 депутатов парламента о признании неконституционными этих трех крупных оппозиционных партий и последующем их упразднении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Бывшая правящая партия "Единое национальное движение" фактически завершает своё существование, а кто её возглавит, уже не имеет большого значения, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили.
По информации телеканала Имеди, внутри "Нацдвижения" наблюдается серьезный раскол, и в ближайшее время, вероятно, будет сменен председатель партии. Как сообщается, Михаил Саакашвили, основавший ЕНД, принял решение заменить Тину Бокучаву. Ожидается, что новым председателем станет Леван Саникидзе.
"Мы очень хорошо понимаем, какие процессы сейчас происходят в "Нацдвижении"… Сейчас, в этом "тонущем корабле", кто станет капитаном, большого значения не имеет. Одно могу гарантировать: моя кандидатура там точно рассматриваться не будет. Все остальное нас и остальную Грузию не волнует", — заявил Мачарашвили.
По его словам, радикальная оппозиция не имела плана, не имела единства и никогда не будет его иметь, что подтверждают и сами так называемые лидеры. Мачарашвили также подчеркнул, что у оппозиции нет ни ресурсов, ни рейтинга для объединения.
"Они сами заявляют, что их политическая деятельность завершена. Отсюда и факт, что у них остались минимальные сторонники из-за анти-грузинской политики. Их девиз — "чем хуже для Грузии, тем лучше для "Нацдвижения" — до сих пор жив. Именно поэтому их рейтинг в стране равен нулю", — отметил он.
До 2024 года партия "Единое национальное движение" оставалась второй по величине в Грузии. Несмотря на поражение на трех парламентских выборах, она сохраняла ресурсы и электорат.
За это время часть отколовшихся сторонников создала собственные политические силы, которые в правящей партии называют "коллективным Нацдвижением" и "радикальной оппозицией".
Теперь "Единое национальное движение", а также "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузии – Лело" под угрозой полной ликвидации.
Ранее, 4 ноября 2025 года, Конституционный суд Грузии принял иск 88 депутатов парламента о признании неконституционными этих трех крупных оппозиционных партий и последующем их упразднении.