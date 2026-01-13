https://sputnik-georgia.ru/20260113/borba-s-narkoprestupleniyami-v-gruzii-zaderzhany-grazhdane-ukrainy-i-moldovy--296613990.html
Борьба с наркопреступлениями в Грузии: задержаны граждане Украины и Молдовы
Им грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение 13.01.2026
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Граждане Украины и Молдовы задержаны полицией Имерети в Западной Грузии по обвинению в приобретении и хранении, а также реализации наркотиков в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД. Во время обысков по месту жительства и временного проживания обвиняемых полиция изъяла более 0,5 кг метадона, предназначенного для сбыта в особо крупном размере. Также были обнаружены и изъяты упаковочные материалы, которые использовались для расфасовки наркотиков. Задержанному гражданину Украины 41 год, а гражданину Молдовы – 21. Им грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств. В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения и реализации наркотических средств, ужесточив наказания за продажу наркотиков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Борьба с наркопреступлениями в Грузии: задержаны граждане Украины и Молдовы
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Граждане Украины и Молдовы задержаны полицией Имерети в Западной Грузии по обвинению в приобретении и хранении, а также реализации наркотиков в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД.
Во время обысков по месту жительства и временного проживания обвиняемых полиция изъяла более 0,5 кг метадона, предназначенного для сбыта в особо крупном размере. Также были обнаружены и изъяты упаковочные материалы, которые использовались для расфасовки наркотиков.
Задержанному гражданину Украины 41 год, а гражданину Молдовы – 21. Им грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств.
В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения и реализации наркотических средств, ужесточив наказания за продажу наркотиков.