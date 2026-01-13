https://sputnik-georgia.ru/20260113/borba-s-nelegalami-v-gruzii--iz-strany-vydvorili-neskolko-desyatkov-chelovek-296612649.html
Борьба с нелегалами в Грузии – из страны выдворили несколько десятков человек
Борьба с нелегалами в Грузии – из страны выдворили несколько десятков человек
Sputnik Грузия
Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут страну 13.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-13T17:08+0400
2026-01-13T17:08+0400
2026-01-13T17:08+0400
грузия
новости
происшествия
азербайджан
турция
индия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458138_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_74b73a95dc7b74b4853cf59e1134b988.jpg
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Сотрудники департамента миграции задержали 27 иностранцев, которые незаконно находились на территории Грузии, говорится в сообщении на сайте МВД. В результате комплексных мер, проведенных департаментом миграции, из страны были высланы граждане Турции, Индии, Азербайджана, Китая, Таиланда, Туркменистана, Германии, Пакистана, Египта, Израиля и Ливана. Установлено, что все они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в стране без законных оснований. В соответствии с действующим законодательством въезд в Грузию запрещен лицам, подвергнутым депортации. Решение о выдворении иностранных граждан принимают как департамент миграции МВД Грузии, так и суд.Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Ограничение на въезд не применяется к иностранцам, покинувшим страну добровольно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
азербайджан
турция
индия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458138_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_b6bffb79b9093d129227288bdda74250.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, азербайджан, турция, индия
грузия, новости, происшествия, азербайджан, турция, индия
Борьба с нелегалами в Грузии – из страны выдворили несколько десятков человек
Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут страну
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Сотрудники департамента миграции задержали 27 иностранцев, которые незаконно находились на территории Грузии, говорится в сообщении на сайте МВД.
В результате комплексных мер, проведенных департаментом миграции, из страны были высланы граждане Турции, Индии, Азербайджана, Китая, Таиланда, Туркменистана, Германии, Пакистана, Египта, Израиля и Ливана.
Установлено, что все они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в стране без законных оснований.
В соответствии с действующим законодательством въезд в Грузию запрещен лицам, подвергнутым депортации. Решение о выдворении иностранных граждан принимают как департамент миграции МВД Грузии, так и суд.
Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Ограничение на въезд не применяется к иностранцам, покинувшим страну добровольно.