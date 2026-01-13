https://sputnik-georgia.ru/20260113/borba-s-nelegalami-v-gruzii--iz-strany-vydvorili-neskolko-desyatkov-chelovek-296612649.html

Борьба с нелегалами в Грузии – из страны выдворили несколько десятков человек

Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут страну 13.01.2026

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Сотрудники департамента миграции задержали 27 иностранцев, которые незаконно находились на территории Грузии, говорится в сообщении на сайте МВД. В результате комплексных мер, проведенных департаментом миграции, из страны были высланы граждане Турции, Индии, Азербайджана, Китая, Таиланда, Туркменистана, Германии, Пакистана, Египта, Израиля и Ливана. Установлено, что все они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в стране без законных оснований. В соответствии с действующим законодательством въезд в Грузию запрещен лицам, подвергнутым депортации. Решение о выдворении иностранных граждан принимают как департамент миграции МВД Грузии, так и суд.Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Ограничение на въезд не применяется к иностранцам, покинувшим страну добровольно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

