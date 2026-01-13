https://sputnik-georgia.ru/20260113/eks-prezidentu-yuzhnoy-korei-grozit-smertnaya-kazn-296616642.html

Экс-президенту Южной Кореи грозит смертная казнь

Ожидается, что приговор бывшему президенту страны будет вынесен уже в феврале текущего года 13.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Южнокорейская прокуратура запросила для бывшего президента страны Юн Сок Еля смертную казнь по обвинениям в организации мятежа, сообщило новостное агентство Yonhap.Заключительное заседание суда по делу экс-лидера страны состоялось в Сеуле во вторник, 13 января.Юн Сок Еля обвиняют в сговоре с бывшим министром обороны и другими чиновниками для организации беспорядков, незаконном объявлении военного положения, в мобилизации войск и полиции для оцепления здания Нацсобрания и препятствовании голосованию депутатов.Сообщается, что приговор по делу Юн Сок Еля будет вынесен судом в уже начале февраля.Юн Сок Ель ввел военное положение в стране 3 декабря 2024 года. Оно продлилось несколько часов, после чего парламент отменил решение президента. В стране на этом фоне начались протесты. Парламент объявил президенту импичмент, затем Конституционный суд отстранил Юн Сок Еля от власти.Бывшему президенту запретили покидать страну в связи с началом расследования. Суд выдал ордер на его арест. За инкриминируемые ему преступления в Южной Корее предусмотрено суровое наказание – вплоть до смертной казни.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

