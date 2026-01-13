https://sputnik-georgia.ru/20260113/gruzinskie-figuristy-vklyuchayutsya-v-borbu-za-medali-chempionata-evropy-296618482.html

Грузинские фигуристы включаются в борьбу за медали чемпионата Европы

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Сборная Грузии по фигурному катанию в составе шести фигуристов поборется за медали стартующего в английском Шеффилде чемпионата Европы 2026 года, сообщили в Национальном олимпийском комитете страны. Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в Шеффилде с 14 по 18 января. Это последнее крупное соревнование для фигуристов перед февральской Олимпиадой в Милане (Италия). В чемпионате Европы примут участие Лука Берулава и Анастасия Метелкина (спортивные пары), Ника Эгадзе (мужчины), Анастасия Губанова (женщины) и Диана Дэвис и Глеб Смолкин (танцы на льду). Расписание выступлений: 14 января:17:00 – Пары (короткая программа);21:00 – Женщины (короткая программа).15 января:17:00 – Мужчины (короткая программа);22:00 – Пары (произвольная программа).16 января:16:00 – Танцы (ритм-танец);22:00 – Женщины (произвольная программа).17 января:17:00 – Мужчины (произвольная программа);22:30 – Танцы (произвольная программа).18 января:19:00 – Шоу-программа.Кроме того, как стало известно ранее, грузинская сборная по фигурному катанию примет участие в командных соревнованиях на зимних Олимпийских играх 2026 года. Международная федерация конькобежного спорта (ISU) официально опубликовала список участников командных соревнований на Олимпийских играх в Милане. Помимо Грузии, в турнире примут участие США, Япония, Италия, Канада, Франция, Великобритания, Южная Корея, Китай и Польша. Лицензии во всех четырех категориях индивидуальных выступлений удалось получить только пяти странам: Грузии, США, Италии, Китаю и Канаде.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

