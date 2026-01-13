https://sputnik-georgia.ru/20260113/gruzinskie-traditsii-starogo-novogo-goda---video-296616774.html
Грузинские традиции старого Нового года – видео
Грузинские традиции старого Нового года – видео
Sputnik Грузия
С 31 декабря на 1 января страна встречает Новый год по современному календарю, а с 13 на 14 января – по старому стилю, уже после православного Рождества. 13.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-13T17:19+0400
2026-01-13T17:19+0400
2026-01-13T18:00+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
новый год
грузинские традиции и обычаи
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/0d/296616357_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_37d85feceb92bf2a6c8b5918a6bc327c.jpg
На западе Грузии, в регионе Гурия, старый Новый год превращается в особый праздник – Каланда. Подробности – в видео Sputnik Грузия.Каланда отмечают песнями, обрядами и символами, уходящими корнями в глубокую древность. Само название пришло из греческого языка – так назывались обрядовые песни, которые исполняли в Святки, между Рождеством и Крещением.Здесь христианские традиции тесно переплетаются с языческими. Вместо привычной ёлки в домах устанавливают чичилаки – деревянную палку из ореха, украшенную пушистой стружкой. Она символизирует бороду святого Василия Великого, день памяти которого отмечают 14 января. В прошлом именно этот день считался началом нового года.К празднику пекут специальный пирог – басила, а на столе обязательно появляются полумесяцы с сырной и яичной начинкой. В этот день в Гурии проходят концерты, народные гуляния и ярмарки.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/0d/296616357_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e47386f693c5cb6b79ac25bb3b19a76a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, новый год, грузинские традиции и обычаи, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, новый год, грузинские традиции и обычаи, видео
Грузинские традиции старого Нового года – видео
17:19 13.01.2026 (обновлено: 18:00 13.01.2026)
С 31 декабря на 1 января страна встречает Новый год по современному календарю, а с 13 на 14 января – по старому стилю, уже после православного Рождества.
На западе Грузии, в регионе Гурия, старый Новый год превращается в особый праздник – Каланда. Подробности – в видео Sputnik Грузия.
Каланда отмечают песнями, обрядами и символами, уходящими корнями в глубокую древность. Само название пришло из греческого языка – так назывались обрядовые песни, которые исполняли в Святки, между Рождеством и Крещением.
Здесь христианские традиции тесно переплетаются с языческими. Вместо привычной ёлки в домах устанавливают чичилаки – деревянную палку из ореха, украшенную пушистой стружкой. Она символизирует бороду святого Василия Великого, день памяти которого отмечают 14 января. В прошлом именно этот день считался началом нового года.
К празднику пекут специальный пирог – басила, а на столе обязательно появляются полумесяцы с сырной и яичной начинкой. В этот день в Гурии проходят концерты, народные гуляния и ярмарки.