https://sputnik-georgia.ru/20260113/gruzinskie-traditsii-starogo-novogo-goda---video-296616774.html

Грузинские традиции старого Нового года – видео

Грузинские традиции старого Нового года – видео

Sputnik Грузия

С 31 декабря на 1 января страна встречает Новый год по современному календарю, а с 13 на 14 января – по старому стилю, уже после православного Рождества. 13.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-13T17:19+0400

2026-01-13T17:19+0400

2026-01-13T18:00+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

новый год

грузинские традиции и обычаи

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/0d/296616357_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_37d85feceb92bf2a6c8b5918a6bc327c.jpg

На западе Грузии, в регионе Гурия, старый Новый год превращается в особый праздник – Каланда. Подробности – в видео Sputnik Грузия.Каланда отмечают песнями, обрядами и символами, уходящими корнями в глубокую древность. Само название пришло из греческого языка – так назывались обрядовые песни, которые исполняли в Святки, между Рождеством и Крещением.Здесь христианские традиции тесно переплетаются с языческими. Вместо привычной ёлки в домах устанавливают чичилаки – деревянную палку из ореха, украшенную пушистой стружкой. Она символизирует бороду святого Василия Великого, день памяти которого отмечают 14 января. В прошлом именно этот день считался началом нового года.К празднику пекут специальный пирог – басила, а на столе обязательно появляются полумесяцы с сырной и яичной начинкой. В этот день в Гурии проходят концерты, народные гуляния и ярмарки.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, новый год, грузинские традиции и обычаи, видео