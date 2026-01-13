Грузия продолжает привлекать крупнейших арабских инвесторов

https://sputnik-georgia.ru/20260113/gruziya-prodolzhaet-privlekat-krupneyshikh-arabskikh-investorov-296619849.html

В ходе встречи стороны подробно обсудили привлекательный инвестиционный климат Грузии 13.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Еще один крупнейший арабский инвестор может войти на рынок Грузии – правительство провело встречу с ведущим застройщиком ОАЭ в Абу-Даби, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили. Правительство Грузии обсудило инвестиционные возможности экономики страны с основателем крупнейшей инвестиционной компании DAMAC Properties в ходе визита правительственной делегации во главе с премьером Ираклием Кобахидзе в Абу-Даби. В настоящее время у Грузии уже заключено инвестиционное соглашение с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills на сумму в размере 6,5 миллиарда долларов. По ее словам, в ходе встречи стороны подробно обсудили привлекательный инвестиционный климат Грузии. Как отметила министр, компания DAMAC Properties является крупнейшим игроком на местном и международном рынках как в строительном, так и в гостиничном секторах. Группа компаний DAMAC, работающая в 15 странах и насчитывающая более 4 тысяч сотрудников, является ведущим застройщиком гостиничного и девелоперского бизнеса на Ближнем Востоке, с годовым доходом, превышающим 4 миллиарда долларов. Грузия уже привлекла одну из крупнейших арабских компаний в 2025 году. Страна подписала инвестиционное соглашение с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills, а также соглашение о создании совместного предприятия, согласно которым арабский инвестор реализует проекты развития на общую сумму 6,5 млрд долларов в Тбилиси и Гонио. Государство стало акционером проекта Eagle Hills и будет владеть 33% акций дочернего предприятия арабской девелоперской компании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

