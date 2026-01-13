https://sputnik-georgia.ru/20260113/gruziya-prodolzhaet-privlekat-krupneyshikh-arabskikh-investorov-296619849.html
Грузия продолжает привлекать крупнейших арабских инвесторов
Грузия продолжает привлекать крупнейших арабских инвесторов
Sputnik Грузия
В ходе встречи стороны подробно обсудили привлекательный инвестиционный климат Грузии 13.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-13T22:29+0400
2026-01-13T22:29+0400
2026-01-13T22:29+0400
экономика
грузия
новости
оаэ
ближний восток
мариам квривишвили
ираклий кобахидзе
инвестиции
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/18/294264295_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_6ab3f1c7fea07c8223746e9a99422b99.jpg
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Еще один крупнейший арабский инвестор может войти на рынок Грузии – правительство провело встречу с ведущим застройщиком ОАЭ в Абу-Даби, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили. Правительство Грузии обсудило инвестиционные возможности экономики страны с основателем крупнейшей инвестиционной компании DAMAC Properties в ходе визита правительственной делегации во главе с премьером Ираклием Кобахидзе в Абу-Даби. В настоящее время у Грузии уже заключено инвестиционное соглашение с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills на сумму в размере 6,5 миллиарда долларов. По ее словам, в ходе встречи стороны подробно обсудили привлекательный инвестиционный климат Грузии. Как отметила министр, компания DAMAC Properties является крупнейшим игроком на местном и международном рынках как в строительном, так и в гостиничном секторах. Группа компаний DAMAC, работающая в 15 странах и насчитывающая более 4 тысяч сотрудников, является ведущим застройщиком гостиничного и девелоперского бизнеса на Ближнем Востоке, с годовым доходом, превышающим 4 миллиарда долларов. Грузия уже привлекла одну из крупнейших арабских компаний в 2025 году. Страна подписала инвестиционное соглашение с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills, а также соглашение о создании совместного предприятия, согласно которым арабский инвестор реализует проекты развития на общую сумму 6,5 млрд долларов в Тбилиси и Гонио. Государство стало акционером проекта Eagle Hills и будет владеть 33% акций дочернего предприятия арабской девелоперской компании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
оаэ
ближний восток
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/18/294264295_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_69f325764e1d981d2ac0d0fb81119d6e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, оаэ, ближний восток, мариам квривишвили, ираклий кобахидзе, инвестиции
экономика, грузия, новости, оаэ, ближний восток, мариам квривишвили, ираклий кобахидзе, инвестиции
Грузия продолжает привлекать крупнейших арабских инвесторов
В ходе встречи стороны подробно обсудили привлекательный инвестиционный климат Грузии
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Еще один крупнейший арабский инвестор может войти на рынок Грузии – правительство провело встречу с ведущим застройщиком ОАЭ в Абу-Даби, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.
Правительство Грузии обсудило инвестиционные возможности экономики страны с основателем крупнейшей инвестиционной компании DAMAC Properties в ходе визита правительственной делегации во главе с премьером Ираклием Кобахидзе в Абу-Даби. В настоящее время у Грузии уже заключено инвестиционное соглашение с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills на сумму в размере 6,5 миллиарда долларов.
"Мы обсудили ряд секторов, в которые возможно инвестировать в Грузии, и я уверена, что после этой встречи нас ждут еще одни успешно завершенные переговоры, которые дополнительно будут способствовать укреплению экономики нашей страны", – заявила Квривишвили после встречи премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с основателем компании DAMAC Properties Хусейном Саджвани.
По ее словам, в ходе встречи стороны подробно обсудили привлекательный инвестиционный климат Грузии.
Как отметила министр, компания DAMAC Properties является крупнейшим игроком на местном и международном рынках как в строительном, так и в гостиничном секторах.
Группа компаний DAMAC, работающая в 15 странах и насчитывающая более 4 тысяч сотрудников, является ведущим застройщиком гостиничного и девелоперского бизнеса на Ближнем Востоке, с годовым доходом, превышающим 4 миллиарда долларов.
Грузия уже привлекла одну из крупнейших арабских компаний в 2025 году. Страна подписала инвестиционное соглашение с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills, а также соглашение о создании совместного предприятия, согласно которым арабский инвестор реализует проекты развития на общую сумму 6,5 млрд долларов в Тбилиси и Гонио.
Государство стало акционером проекта Eagle Hills и будет владеть 33% акций дочернего предприятия арабской девелоперской компании.