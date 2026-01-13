https://sputnik-georgia.ru/20260113/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-13-yanvarya-2026-296609500.html
Какой сегодня церковный праздник: 13 января 2026
По православному церковному календарю 13 января отмечают день памяти святой Мелании и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем была святая и почему она упоминается в церковном календаре.Мелания РимляныняПо церковному календарю 13 января поминают преподобную Меланию Римляныню.Родилась будущая святая в богатой христианской семье. Мелания с детства хотела жить только ради Бога, но родители выдали ее замуж в 14 лет за молодого христианина по имени Апиниан. У супругов родилось двое детей. Во время вторых родов Мелания едва не умерла, и муж, молясь о здоровье любимой жены, обещал всю оставшуюся жизнь провести с ней в непорочной жизни.Вскоре оба ребенка умерли, и молодые супруги, оставив мир, посвятили себя служению Богу. Все свое имущество они использовали на благотворительность: раздавали нуждающимся, строили монастыри, храмы, больницы, выкупали из темниц пленников. В Иерусалиме, раздав последние деньги, они стали вести тихую, созерцательную христианскую жизнь.Мелания постоянно молилась, постилась, носила власяницу, переписывала священные книги и дарила их людям. Святая после путешествия в Египет к отцам-пустынникам поселилась недалеко от Иерусалима, на Масличной горе. Раз в неделю ее посещал брат во Христе Апиниан.Вокруг ее жилища вскоре возник женский монастырь, где святая наставила многих на путь веры и покаяния, спасая от духовной смерти даже закоренелых грешниц. Мелания прославилась многими исцелениями и чудесами.Предвидя близкую кончину, святая сказала сестрам напутственное слово, причастилась Христовых Тайн и с радостью предала душу Господу. Произошло это в 439 году.ИмениныПо церковному календарю 13 января именины отмечают Мелания, Мартина, Михаил и Петр.Материал подготовлен на основе открытых источников.
01:01 13.01.2026 (обновлено: 01:22 13.01.2026)
