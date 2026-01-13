https://sputnik-georgia.ru/20260113/kogda-nachinaetsya-kitayskiy-novyy-god-v-2026-godu-296609242.html
Когда начинается китайский Новый год в 2026 году?
Когда начинается китайский Новый год в 2026 году?
Sputnik Грузия
Скоро наступит китайский Новый год – самый главный и продолжительный восточный праздник, который ждут с нетерпением во всем мире 13.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-13T19:15+0400
2026-01-13T19:15+0400
2026-01-13T19:15+0400
справки
китайский новый год
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/0b/286244443_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_34e78f3b3d36092175daefc8a7cf9d96.jpg
Дату восточного праздника определяют каждый год по лунному календарю – начинается он в первое новолуние нового года, в промежутке с 21 января до 21 февраля. Когда начинается китайский Новый год в 2026 году и когда заканчивается, читайте в Sputnik Грузия. Когда начинается? Летоисчисление у китайцев, которое сформировалось примерно в XIV веке до нашей эры, основывается на лунном календаре и не совпадает с общепринятым в мире. По китайскому календарю 17 февраля 2026 года начинается 4 723 год – год Красной Огненной Лошади. По пекинскому времени китайский Новый год наступит в ночь с 16 на 17 февраля. В Грузии праздник из-за разницы во времени, по тбилисскому времени, наступит 17 февраля примерно в 16:01. Китайский Новый год, или Праздник Весны, в старину отмечали целый месяц. Количество выходных в наши дни сократилось – на 15-й день он заканчивается грандиозным Фестивалем китайских фонарей. Год Лошади станет полноправным хозяином с 17 февраля и передаст бразды правления 6 февраля 2027 года Красной Огненной Козе. Китайский календарь основан на 60-летним цикле, потому что китайцы традиционно большие промежутки времени считали не веками, а шестидесятилетиями – начинаются они годом Деревянной Крысы и заканчиваются Водяной Свиньей. Последний цикл стартовал в 1984 году и завершится в 2044-м. Новый год у жителей Востока означает новый этап времени – новый жизненный цикл, который начнется в день, когда зима впервые встречает весну. Материал подготовлен на основе открытых источников
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/0b/286244443_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_f84594208a622eaf623f7ac5cab6dab7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
справки , китайский новый год
справки , китайский новый год
Когда начинается китайский Новый год в 2026 году?
Скоро наступит китайский Новый год – самый главный и продолжительный восточный праздник, который ждут с нетерпением во всем мире
Дату восточного праздника определяют каждый год по лунному календарю – начинается он в первое новолуние нового года, в промежутке с 21 января до 21 февраля.
Когда начинается китайский Новый год в 2026 году и когда заканчивается, читайте в Sputnik Грузия.
Летоисчисление у китайцев, которое сформировалось примерно в XIV веке до нашей эры, основывается на лунном календаре и не совпадает с общепринятым в мире.
По китайскому календарю 17 февраля 2026 года начинается 4 723 год – год Красной Огненной Лошади.
По пекинскому времени китайский Новый год наступит в ночь с 16 на 17 февраля. В Грузии праздник из-за разницы во времени, по тбилисскому времени, наступит 17 февраля примерно в 16:01.
Китайский Новый год, или Праздник Весны, в старину отмечали целый месяц. Количество выходных в наши дни сократилось – на 15-й день он заканчивается грандиозным Фестивалем китайских фонарей.
Год Лошади станет полноправным хозяином с 17 февраля и передаст бразды правления 6 февраля 2027 года Красной Огненной Козе.
Китайский календарь основан на 60-летним цикле, потому что китайцы традиционно большие промежутки времени считали не веками, а шестидесятилетиями – начинаются они годом Деревянной Крысы и заканчиваются Водяной Свиньей. Последний цикл стартовал в 1984 году и завершится в 2044-м.
Новый год у жителей Востока означает новый этап времени – новый жизненный цикл, который начнется в день, когда зима впервые встречает весну.
Материал подготовлен на основе открытых источников