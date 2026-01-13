https://sputnik-georgia.ru/20260113/na-skolko-vyrosli-pensionnye-aktivy-v-gruzii--dannye-za-dekabr-296610036.html

На сколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за декабрь

На сколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за декабрь

13.01.2026

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 8,2 миллиарда лари, говорится в сообщении Пенсионного фонда страны. Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются более 1,7 миллиона человек. Из них выплаты получили 26,8 тысячи человек на сумму 124 миллиона лари. По информации фонда, в декабре 2025 года общая доходность активов превысила 2,2 миллиарда лари. В данный период продолжает лидировать динамичный портфель. Реальная доходность (с учетом инфляции) с 6 августа 2023 года по 31 декабря 2025 года выглядит следующим образом: Основное различие между портфелями заключается в пропорциях глобальных акций. По состоянию на конец декабря, доля акций в динамичном портфеле составляла 57%, в сбалансированном – 37,6%, в консервативном – 18,9%. Система накопительной пенсии действует в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Первую инвестицию пенсионных накоплений фонд осуществил в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

