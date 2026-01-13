https://sputnik-georgia.ru/20260113/papuashvili-moldova-idet-v-evropu-cherez-poteryu-suvereniteta-gruziya--nezavisimym-putem-296613273.html

Папуашвили: Молдова идет в Европу через потерю суверенитета, Грузия – независимым путем

Папуашвили: Молдова идет в Европу через потерю суверенитета, Грузия – независимым путем

Sputnik Грузия

Веря в национальную идентичность, даже небольшое государство способно преодолеть трудности и сохранить суверенитет, заявил спикер грузинского парламента 13.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-13T14:05+0400

2026-01-13T14:05+0400

2026-01-13T14:05+0400

грузия

политика

новости

тбилиси

европа

молдова

шалва папуашвили

ираклий кобахидзе

еврокомиссия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/1a/293523716_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_59bcd45a4c96061dfb3486b2b99ac0e4.jpg

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду выбрала путь к Европе через потерю суверенитета, тогда как Грузия идет европейским путем как независимое государство, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Ранее Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае референдума проголосовала бы за присоединение Молдовы к Румынии, объяснив это сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми сталкивается республика как суверенное государство. Глава парламента отметил, что, несмотря на возможное отставание от Молдовы, у Грузии есть многотысячелетняя история, которая показывает: веря в национальную идентичность, даже небольшое государство способно преодолеть трудности и сохранить суверенитет. По мнению Папуашвили, заявление Санду демонстрирует скепсис президента Молдовы по отношению к самостоятельному вступлению в ЕС и отсылает к сценарию ГДР – когда Германская Демократическая Республика в день объединения с Федеративной Республикой Германия сразу вошла в состав ЕС. "Что тут скажешь… Это тоже путь – через потерю суверенитета к Европе. Уверен, что и наши "гиперевропейцы" внутри страны найдут пару стран, которым мгновенно передадут суверенитет Грузии", – добавил Папуашвили. Он также напомнил, что 4 октября, во время штурма дворца президента Грузии, Майя Санду публично выразила поддержку насильственным группам, участвовавшим в попытке свержения власти. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан Грузии задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии были озвучены 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*-идеологии, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав ее "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором потребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*-идеологии, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

европа

молдова

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, тбилиси, европа, молдова, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, еврокомиссия