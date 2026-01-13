Грузия
Премьер в ОАЭ: транзит, инвестиции и стратегические перспективы Грузии
Премьер в ОАЭ: транзит, инвестиции и стратегические перспективы Грузии
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с делегацией принял участие в церемонии открытия Саммита Недели устойчивого развития, которая прошла в Национальном выставочном центре Абу-Даби, говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства. Саммит открыл министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан Ахмед аль-Джабер. В мероприятии также участвовал президент ОАЭ, шейх Мохаммед бин Зайед аль-Нахайян, который вручил награды лауреатам премии Зайеда за достижения в области устойчивого развития в различных категориях. В рамках саммита запланировано выступление премьер-министра Грузии на тематической панели, посвященной Среднему коридору – соединению Европы и Азии посредством энергетики. По ее словам, в ходе визита также запланированы встречи премьера с представителями крупных компаний, которые могут инвестировать в Грузию. "Очень важно, чтобы глобально работающие компании имели полную информацию о Грузии и ее инвестиционном потенциале, если они заинтересованы в деятельности в нашем регионе. Естественно, они рассматривают Грузию как потенциальное место для инвестиций", – отметила Бочоришвили. Саммит Недели устойчивого развития в Абу-Даби, основными темами которого являются сотрудничество, инвестиции и инновации, собирает глав государств и правительств, бизнес-лидеров, молодых инноваторов и политиков со всего мира. Премьер-министр прибыл в Абу-Даби вместе с правительственной делегацией, в состав которой вошли министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квиривишвили, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр юстиции Паата Салия и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе с официальным визитом в ОАЭ
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе с официальным визитом в ОАЭ
© Сourtesy of Georgian Government
В рамках саммита запланировано выступление Кобахидзе на тематической панели, посвященной Среднему коридору
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с делегацией принял участие в церемонии открытия Саммита Недели устойчивого развития, которая прошла в Национальном выставочном центре Абу-Даби, говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.
Саммит открыл министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан Ахмед аль-Джабер. В мероприятии также участвовал президент ОАЭ, шейх Мохаммед бин Зайед аль-Нахайян, который вручил награды лауреатам премии Зайеда за достижения в области устойчивого развития в различных категориях.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе принял участие в церемонии открытия Саммита Недели устойчивого развития в Национальном выставочном центре Абу-Даби
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе принял участие в церемонии открытия Саммита Недели устойчивого развития в Национальном выставочном центре Абу-Даби
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе принял участие в церемонии открытия Саммита Недели устойчивого развития в Национальном выставочном центре Абу-Даби
© Сourtesy of Georgian Government
В рамках саммита запланировано выступление премьер-министра Грузии на тематической панели, посвященной Среднему коридору – соединению Европы и Азии посредством энергетики.

"Учитывая, что в конференции примут участие высокопоставленные гости из разных стран, крайне важно говорить о транзитном потенциале нашего региона и акцентировать внимание на этих вопросах. Для нас в контексте международного сотрудничества развитие Среднего коридора имеет жизненно важное значение", – заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

По ее словам, в ходе визита также запланированы встречи премьера с представителями крупных компаний, которые могут инвестировать в Грузию.
"Очень важно, чтобы глобально работающие компании имели полную информацию о Грузии и ее инвестиционном потенциале, если они заинтересованы в деятельности в нашем регионе. Естественно, они рассматривают Грузию как потенциальное место для инвестиций", – отметила Бочоришвили.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе с официальным визитом в ОАЭ
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе с официальным визитом в ОАЭ
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе с официальным визитом в ОАЭ
© Сourtesy of Georgian Government
Саммит Недели устойчивого развития в Абу-Даби, основными темами которого являются сотрудничество, инвестиции и инновации, собирает глав государств и правительств, бизнес-лидеров, молодых инноваторов и политиков со всего мира.
Премьер-министр прибыл в Абу-Даби вместе с правительственной делегацией, в состав которой вошли министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квиривишвили, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр юстиции Паата Салия и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани.
