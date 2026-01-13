https://sputnik-georgia.ru/20260113/premer-v-oae-tranzit-investitsii-i-strategicheskie-perspektivy-gruzii-296615460.html

Премьер в ОАЭ: транзит, инвестиции и стратегические перспективы Грузии

Премьер в ОАЭ: транзит, инвестиции и стратегические перспективы Грузии

13.01.2026

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с делегацией принял участие в церемонии открытия Саммита Недели устойчивого развития, которая прошла в Национальном выставочном центре Абу-Даби, говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства. Саммит открыл министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан Ахмед аль-Джабер. В мероприятии также участвовал президент ОАЭ, шейх Мохаммед бин Зайед аль-Нахайян, который вручил награды лауреатам премии Зайеда за достижения в области устойчивого развития в различных категориях. В рамках саммита запланировано выступление премьер-министра Грузии на тематической панели, посвященной Среднему коридору – соединению Европы и Азии посредством энергетики. По ее словам, в ходе визита также запланированы встречи премьера с представителями крупных компаний, которые могут инвестировать в Грузию. "Очень важно, чтобы глобально работающие компании имели полную информацию о Грузии и ее инвестиционном потенциале, если они заинтересованы в деятельности в нашем регионе. Естественно, они рассматривают Грузию как потенциальное место для инвестиций", – отметила Бочоришвили. Саммит Недели устойчивого развития в Абу-Даби, основными темами которого являются сотрудничество, инвестиции и инновации, собирает глав государств и правительств, бизнес-лидеров, молодых инноваторов и политиков со всего мира. Премьер-министр прибыл в Абу-Даби вместе с правительственной делегацией, в состав которой вошли министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квиривишвили, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр юстиции Паата Салия и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

