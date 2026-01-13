https://sputnik-georgia.ru/20260113/sredniy-koridor-i-investitsii-povestka-vizita-premera-gruzii-v-oae-296611919.html
Средний коридор и инвестиции: повестка визита премьера Грузии в ОАЭ
Средний коридор и инвестиции: повестка визита премьера Грузии в ОАЭ
Sputnik Грузия
В Саммите Недели устойчивого развития Абу-Даби принимают участие главы государств и правительств, бизнес-лидеры, а также молодые инноваторы и политики 13.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-13T11:58+0400
2026-01-13T11:58+0400
2026-01-13T11:58+0400
экономика
грузия
новости
азия
европа
оаэ
ираклий кобахидзе
мака бочоришвили
мариам квривишвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/1a/291893897_0:21:2049:1173_1920x0_80_0_0_3295be96044f2853c1bc7f5d737a644a.jpg
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в Саммите Недели устойчивого развития Абу-Даби (ADSW), который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 13 по 15 января, сообщает администрация правительства. В рамках саммита запланировано выступление главы правительства на тематической панели, посвященной Среднему коридору – соединению Европы и Азии посредством энергетики. Как сообщил руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани, премьер-министр также проведет встречи с представителями крупных инвестиционных компаний. В Саммите Недели устойчивого развития Абу-Даби, основными темами которого являются сотрудничество, инвестиции и инновации, принимают участие главы государств и правительств, бизнес-лидеры, молодые инноваторы и политики. Премьер-министр отправился в Абу-Даби вместе с правительственной делегацией, в состав которой входят министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр юстиции Паата Салия и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
азия
европа
оаэ
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/1a/291893897_0:0:1875:1406_1920x0_80_0_0_e461772445b273a485e84a910adf546f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, азия, европа, оаэ, ираклий кобахидзе, мака бочоришвили, мариам квривишвили
экономика, грузия, новости, азия, европа, оаэ, ираклий кобахидзе, мака бочоришвили, мариам квривишвили
Средний коридор и инвестиции: повестка визита премьера Грузии в ОАЭ
В Саммите Недели устойчивого развития Абу-Даби принимают участие главы государств и правительств, бизнес-лидеры, а также молодые инноваторы и политики
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в Саммите Недели устойчивого развития Абу-Даби (ADSW), который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 13 по 15 января, сообщает администрация правительства.
В рамках саммита запланировано выступление главы правительства на тематической панели, посвященной Среднему коридору – соединению Европы и Азии посредством энергетики. Как сообщил руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани, премьер-министр также проведет встречи с представителями крупных инвестиционных компаний.
"Премьер-министр выступит по таким важным для нашего государства темам, как развитие Среднего коридора и транзитных маршрутов, а также затронет вопрос строительства порта Анаклия. Особое внимание будет уделено инвестициям, которые государство осуществляет для развития своей транзитной функции", – заявил Жоржолиани.
В Саммите Недели устойчивого развития Абу-Даби, основными темами которого являются сотрудничество, инвестиции и инновации, принимают участие главы государств и правительств, бизнес-лидеры, молодые инноваторы и политики.
Премьер-министр отправился в Абу-Даби вместе с правительственной делегацией, в состав которой входят министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр юстиции Паата Салия и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани.