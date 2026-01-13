Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260113/sredniy-koridor-i-investitsii-povestka-vizita-premera-gruzii-v-oae-296611919.html
Средний коридор и инвестиции: повестка визита премьера Грузии в ОАЭ
Средний коридор и инвестиции: повестка визита премьера Грузии в ОАЭ
Sputnik Грузия
В Саммите Недели устойчивого развития Абу-Даби принимают участие главы государств и правительств, бизнес-лидеры, а также молодые инноваторы и политики 13.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-13T11:58+0400
2026-01-13T11:58+0400
экономика
грузия
новости
азия
европа
оаэ
ираклий кобахидзе
мака бочоришвили
мариам квривишвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/1a/291893897_0:21:2049:1173_1920x0_80_0_0_3295be96044f2853c1bc7f5d737a644a.jpg
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в Саммите Недели устойчивого развития Абу-Даби (ADSW), который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 13 по 15 января, сообщает администрация правительства. В рамках саммита запланировано выступление главы правительства на тематической панели, посвященной Среднему коридору – соединению Европы и Азии посредством энергетики. Как сообщил руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани, премьер-министр также проведет встречи с представителями крупных инвестиционных компаний. В Саммите Недели устойчивого развития Абу-Даби, основными темами которого являются сотрудничество, инвестиции и инновации, принимают участие главы государств и правительств, бизнес-лидеры, молодые инноваторы и политики. Премьер-министр отправился в Абу-Даби вместе с правительственной делегацией, в состав которой входят министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр юстиции Паата Салия и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
азия
европа
оаэ
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/1a/291893897_0:0:1875:1406_1920x0_80_0_0_e461772445b273a485e84a910adf546f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
экономика, грузия, новости, азия, европа, оаэ, ираклий кобахидзе, мака бочоришвили, мариам квривишвили
экономика, грузия, новости, азия, европа, оаэ, ираклий кобахидзе, мака бочоришвили, мариам квривишвили

Средний коридор и инвестиции: повестка визита премьера Грузии в ОАЭ

11:58 13.01.2026
© Сourtesy of Georgian GovernmentИраклий Кобахидзе и министр толерантности ОАЭ шейх Нахайян бин Мубарак Аль Нахайян
Ираклий Кобахидзе и министр толерантности ОАЭ шейх Нахайян бин Мубарак Аль Нахайян - Sputnik Грузия, 1920, 13.01.2026
© Сourtesy of Georgian Government
Подписаться
В Саммите Недели устойчивого развития Абу-Даби принимают участие главы государств и правительств, бизнес-лидеры, а также молодые инноваторы и политики
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в Саммите Недели устойчивого развития Абу-Даби (ADSW), который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 13 по 15 января, сообщает администрация правительства.
В рамках саммита запланировано выступление главы правительства на тематической панели, посвященной Среднему коридору – соединению Европы и Азии посредством энергетики. Как сообщил руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани, премьер-министр также проведет встречи с представителями крупных инвестиционных компаний.

"Премьер-министр выступит по таким важным для нашего государства темам, как развитие Среднего коридора и транзитных маршрутов, а также затронет вопрос строительства порта Анаклия. Особое внимание будет уделено инвестициям, которые государство осуществляет для развития своей транзитной функции", – заявил Жоржолиани.

В Саммите Недели устойчивого развития Абу-Даби, основными темами которого являются сотрудничество, инвестиции и инновации, принимают участие главы государств и правительств, бизнес-лидеры, молодые инноваторы и политики.
Премьер-министр отправился в Абу-Даби вместе с правительственной делегацией, в состав которой входят министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр юстиции Паата Салия и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0