https://sputnik-georgia.ru/20260113/sredniy-koridor-i-investitsii-povestka-vizita-premera-gruzii-v-oae-296611919.html

Средний коридор и инвестиции: повестка визита премьера Грузии в ОАЭ

Средний коридор и инвестиции: повестка визита премьера Грузии в ОАЭ

Sputnik Грузия

В Саммите Недели устойчивого развития Абу-Даби принимают участие главы государств и правительств, бизнес-лидеры, а также молодые инноваторы и политики 13.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-13T11:58+0400

2026-01-13T11:58+0400

2026-01-13T11:58+0400

экономика

грузия

новости

азия

европа

оаэ

ираклий кобахидзе

мака бочоришвили

мариам квривишвили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/1a/291893897_0:21:2049:1173_1920x0_80_0_0_3295be96044f2853c1bc7f5d737a644a.jpg

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в Саммите Недели устойчивого развития Абу-Даби (ADSW), который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 13 по 15 января, сообщает администрация правительства. В рамках саммита запланировано выступление главы правительства на тематической панели, посвященной Среднему коридору – соединению Европы и Азии посредством энергетики. Как сообщил руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани, премьер-министр также проведет встречи с представителями крупных инвестиционных компаний. В Саммите Недели устойчивого развития Абу-Даби, основными темами которого являются сотрудничество, инвестиции и инновации, принимают участие главы государств и правительств, бизнес-лидеры, молодые инноваторы и политики. Премьер-министр отправился в Абу-Даби вместе с правительственной делегацией, в состав которой входят министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр юстиции Паата Салия и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

азия

европа

оаэ

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, азия, европа, оаэ, ираклий кобахидзе, мака бочоришвили, мариам квривишвили