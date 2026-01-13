Грузия
Верхний Ларс сегодня: дорога к грузино-российской границе закрыта
Верхний Ларс сегодня: дорога к грузино-российской границе закрыта
Запрет на передвижение транспорта действует на участке Гудаури (Поста) - Коби 13.01.2026
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Из-за высокого уровня лавиноопасности движение всех видов транспорта на дороге, ведущей к грузино-российской границе (ТПП "Верхний Ларс"), запрещено, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии. Запрет на передвижение транспорта действует на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. По информации Национального агентства окружающей среды, на участке Млета-Гудаури движение транспорта будет осуществляется в безостановочном режиме. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
грузия, новости, общество, армения, верхний ларс, гудаури, национальное агентство окружающей среды
Запрет на передвижение транспорта действует на участке Гудаури (Поста) - Коби
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Из-за высокого уровня лавиноопасности движение всех видов транспорта на дороге, ведущей к грузино-российской границе (ТПП "Верхний Ларс"), запрещено, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.
Запрет на передвижение транспорта действует на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.
По информации Национального агентства окружающей среды, на участке Млета-Гудаури движение транспорта будет осуществляется в безостановочном режиме.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
