Wizz Air связал Грузию со столицей Словакии

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Венгерский лоукостер Wizz Air начал выполнять прямой регулярный рейс из столицы Словакии Братиславы в Кутаиси (регион Имерети) с 12 января, сообщило Объединение аэропортов Грузии.
По информации Объединения, самая экологически устойчивая авиакомпания Европы Wizz Air будет выполнять рейсы по маршруту Братислава-Кутаиси-Братислава с частотой три раза в неделю, а с марта – четыре раза в неделю, по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям на самолетах Airbus A321neo.
До настоящего времени прямого авиасообщения между Грузией и Словакией не существовало, и маршрут Братислава-Кутаиси является первым прямым воздушным сообщением в этом отношении.
Как отметило Объединение, Братислава – один из важных транспортных узлов Центральной Европы, расположенный в кратчайшем расстоянии от Вены и Будапешта. Поэтому новое направление может создать дополнительные культурные и туристические возможности для грузинских путешественников – как для отдыха, так и для разнообразных открытий в Европе.
На данном этапе Wizz Air выполняет рейсы из Кутаиси по 24 направлениям в 12 странах.
С момента начала работы Wizz Air на грузинском рынке в сентябре 2012 года, компания перевезла почти 9 миллионов пассажиров между Грузией и другими странами.
А с 2022 года авиакомпания является лидером на грузинском авиационном рынке.
По данным за семь месяцев 2025 года, Wizz Air обслужила в Грузии около 900 тысяч пассажиров. За этот период авиакомпания выполнила около 4,8 тысячи рейсов в Кутаиси и обратно, что почти на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.