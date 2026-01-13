https://sputnik-georgia.ru/20260113/wizz-air-svyazal-gruziyu-so-stolitsey-slovakii-296610210.html

Wizz Air связал Грузию со столицей Словакии

Wizz Air связал Грузию со столицей Словакии

Sputnik Грузия

Wizz Air будет выполнять рейсы по маршруту Братислава-Кутаиси-Братислава с частотой три раза в неделю, а с марта – четыре раза в неделю 13.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-13T13:04+0400

2026-01-13T13:04+0400

2026-01-13T13:04+0400

грузия

новости

общество

словакия

туризм

wizz air

кутаиси

кутаисский международный аэропорт

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/13/251500294_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_a00b4c85db9611c8bf1f26f09980686b.jpg

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Венгерский лоукостер Wizz Air начал выполнять прямой регулярный рейс из столицы Словакии Братиславы в Кутаиси (регион Имерети) с 12 января, сообщило Объединение аэропортов Грузии. По информации Объединения, самая экологически устойчивая авиакомпания Европы Wizz Air будет выполнять рейсы по маршруту Братислава-Кутаиси-Братислава с частотой три раза в неделю, а с марта – четыре раза в неделю, по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям на самолетах Airbus A321neo. До настоящего времени прямого авиасообщения между Грузией и Словакией не существовало, и маршрут Братислава-Кутаиси является первым прямым воздушным сообщением в этом отношении. На данном этапе Wizz Air выполняет рейсы из Кутаиси по 24 направлениям в 12 странах. С момента начала работы Wizz Air на грузинском рынке в сентябре 2012 года, компания перевезла почти 9 миллионов пассажиров между Грузией и другими странами. А с 2022 года авиакомпания является лидером на грузинском авиационном рынке. По данным за семь месяцев 2025 года, Wizz Air обслужила в Грузии около 900 тысяч пассажиров. За этот период авиакомпания выполнила около 4,8 тысячи рейсов в Кутаиси и обратно, что почти на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

словакия

кутаиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, словакия, туризм, wizz air, кутаиси, кутаисский международный аэропорт